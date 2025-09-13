Bốn ngân hàng lớn đồng loạt phát cảnh báo sau sự cố tại CIC và khuyến cáo khách hàng

Sau sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC), 4 ngân hàng lớn gồm Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV đã đồng loạt phát đi thông báo chính thức, khẳng định hệ thống an toàn và đưa ra loạt khuyến cáo bảo mật nhằm giúp khách hàng phòng ngừa rủi ro lừa đảo.

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phát đi thông báo trấn an khách hàng, khẳng định hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu của ngân hàng hoạt động độc lập với CIC và được bảo mật đa lớp theo tiêu chuẩn quốc tế. Các dịch vụ ngân hàng của Vietcombank vẫn vận hành ổn định, không bị ảnh hưởng từ sự cố CIC.

Theo Vietcombank, dữ liệu CIC không bao gồm số dư tài khoản, sổ tiết kiệm, số thẻ, mã CVV/CVC hay lịch sử giao dịch. Ngân hàng cảnh báo khách hàng cảnh giác trước các email, tin nhắn, cuộc gọi giả mạo nhân viên ngân hàng, yêu cầu cung cấp mật khẩu, OTP, thông tin thẻ hoặc tải tệp đính kèm.

Vietcombank nhấn mạnh sẽ không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật qua kênh điện thoại, email hoặc tin nhắn. Khách hàng cần chủ động kích hoạt cảnh báo số dư trên ứng dụng Digibank, theo dõi biến động giao dịch để kịp thời phát hiện bất thường.

Trong trường hợp nghi ngờ, khách hàng được khuyến cáo liên hệ ngay Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng 24/7 qua số 1900 545413 hoặc đến trực tiếp chi nhánh, phòng giao dịch Vietcombank gần nhất để được hỗ trợ.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) khẳng định hệ thống công nghệ của ngân hàng đạt chuẩn bảo mật quốc tế ISO 27001:2022 và hoàn toàn độc lập với CIC. Các dữ liệu CIC thu thập theo quy định pháp luật không bao gồm tài khoản tiền gửi, số dư tiết kiệm, số thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hay lịch sử giao dịch thanh toán của khách hàng.

Agribank cảnh báo một số thủ đoạn phổ biến của tội phạm mạng như gọi điện, nhắn tin giả danh ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để yêu cầu cung cấp OTP, CVV/CVC hoặc mật khẩu tài khoản. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, có thể dẫn tới việc chiếm đoạt tài sản nếu khách hàng mất cảnh giác.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng khẳng định sự cố tại CIC không ảnh hưởng trực tiếp đến giao dịch thẻ tín dụng và ngân hàng điện tử của khách hàng.

BIDV cho biết, theo Thông tư 15/2023/TT-NHNN và Quyết định 573/QĐ-NHNN, ngân hàng không chia sẻ cho CIC bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào, bao gồm số dư tài khoản, thông tin thẻ tín dụng, mã CVV/CVC hay lịch sử giao dịch. Hệ thống công nghệ của BIDV hoạt động độc lập với CIC và hiện vẫn vận hành bình thường.

Ngân hàng cảnh báo các đối tượng xấu có thể lợi dụng sự cố để mạo danh ngân hàng, CIC hoặc cơ quan công an, từ đó phát tán mã độc và lừa đảo khách hàng. BIDV khuyến nghị khách hàng không cung cấp OTP, CVV/CVC, mật khẩu SmartBanking cho bất kỳ ai, không nhấn vào liên kết lạ và không cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng. BIDV cũng nhấn mạnh ngân hàng không bao giờ gửi đường link yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin hoặc cài đặt phần mềm.

Khách hàng được khuyến cáo chỉ tải ứng dụng từ App Store (iOS) hoặc Google Play (Android), thường xuyên theo dõi lịch sử giao dịch và liên hệ ngay tổng đài 1900 9247 khi phát hiện dấu hiệu bất thường. BIDV cam kết duy trì các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin và tài sản của khách hàng.

Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) phát đi thông báo riêng, cho biết các thông tin nhạy cảm như số dư, giao dịch tiền gửi, số thẻ hay dữ liệu đăng nhập ngân hàng điện tử không được đưa vào hệ thống CIC. Ngân hàng khẳng định luôn tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi và tài sản của khách hàng.

VietinBank cũng khuyến cáo khách hàng nên cảnh giác với cuộc gọi, tin nhắn lạ; cài đặt ứng dụng từ kho chính thức App Store hoặc Google Play; đọc kỹ điều khoản trước khi cài đặt ứng dụng; thường xuyên cập nhật kiến thức phòng chống lừa đảo trên website VietinBank hoặc ứng dụng iPay Mobile./.

Ngân hàng Nhà nước thông tin chính thức sau sự cố an ninh mạng tại CIC Ngân hàng Nhà nước khẳng định hệ thống ngân hàng vẫn an toàn sau sự cố dữ liệu tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Việt Nam (CIC), đồng thời cảnh báo lừa đảo và hướng dẫn bảo vệ thông tin cá nhân.