Bữa ăn học đường “mở”: Giải pháp kiến tạo niềm tin cho cộng đồng

Với nhà quản lý, đây là cách chủ động phòng ngừa rủi ro, xây dựng uy tín. Thay vì để phụ huynh nghi ngờ, tìm cách “thám thính”, nhà trường tự mình đặt mọi hoạt động dưới sự giám sát. Điều này đòi hỏi một bếp ăn phải luôn đạt chuẩn, một quy trình chế biến khép kín, sạch sẽ và một đội ngũ nhân viên có tâm, được đào tạo.

Trong bối cảnh những băn khoăn về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng học đường chưa bao giờ hết “nóng”, việc một ngôi trường chủ động “mở toang” cánh cửa bếp ăn cho phụ huynh không còn là hành động đơn thuần, mà trở thành một giải pháp chiến lược, kiến tạo niềm tin.

“Minh bạch” không chỉ là khẩu hiệu

Những ngày này, tại Trường Mầm non 19/5 Thành phố, thành phố Hồ Chí Minh, không khí có phần nhộn nhịp hơn. Hình ảnh phụ huynh thoải mái tham quan, giám sát bếp ăn bán trú, hay chứng kiến tận mắt giờ ăn buffet sôi động của các con không còn xa lạ. Đây là kết quả của một lộ trình minh bạch hóa bữa ăn học đường mà nhà trường kiên trì thực hiện.

Sự minh bạch này được thể hiện xuyên suốt qua nhiều kênh. Từ các nền tảng trực tuyến như eNetViet, bảng tin nhà trường, nơi thực đơn, nguồn gốc thực phẩm được công khai, đến giải pháp hữu hình ngay tại sảnh chính: một tủ lạnh trưng bày mẫu thức ăn thật. Mỗi khẩu phần sáng, trưa, xế được trưng bày nguyên trạng qua lớp kính trong suốt, là lời cam kết trực quan, chân thực nhất gửi đến phụ huynh mỗi sáng đưa con đến trường.

Bếp ăn áp dụng quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm tại trường Mầm non 19/05 Thành phố, thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo chia sẻ của bà Tăng Thị Thanh Thúy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, việc tổ chức các bữa buffet định kỳ không chỉ nhằm đa dạng hóa hình thức ăn uống, kích thích vị giác trẻ, mà còn là một hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Trẻ học tính tự lập, sự khéo léo, tinh thần kỷ luật khi xếp hàng

và ý thức chống lãng phí thực phẩm. Đây là góc nhìn đa chiều cho thấy, một bữa ăn an toàn chưa đủ, một bữa ăn giáo dục mới là mục tiêu hướng đến.

Góc nhìn đa chiều từ sự chủ động

Phụ huynh (áo đen) trong vai trò khách tham quan bếp ăn của trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với phụ huynh, sự minh bạch này như “liều thuốc” an tâm. Khi được mời tham quan trực tiếp bếp ăn, tận mắt chứng kiến nguồn gốc thực phẩm và quy trình chế biến, niềm tin được xây dựng trên nền tảng thực tế, chứ không phải trên những lời hứa suông. Họ từ chỗ là người đứng ngoài quan sát, có thể trở thành những cộng sự, cùng nhà trường góp ý để bữa ăn của trẻ ngày càng hoàn thiện.

Phụ huynh Nguyễn Thị Minh Thủy, công tác tại Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Sau khi đi tham quan bếp ăn tại trường của con, em đánh giá việc làm này rất thiết thực và rất tốt, giúp phụ huynh biết được nguồn thực phẩm và thức ăn cho trẻ được chế biến và bảo quản như thế nào. Qua đó phụ huynh hiểu rõ được chất lượng bữa ăn của các bé. Việc phối hợp này tạo vừa tạo dựng được lòng tin của phụ huynh với nhà trường, qua đó khẳng định và tạo nên chất lượng chăm sóc trẻ của trường. Bên cạnh đó, việc công khai bữa ăn bán trú tại tủ trước văn phòng cũng giúp phụ huynh hiểu rõ được bữa ăn của các bé trong ngày, qua đó nắm được khẩu phần định lượng và calo cho bé, rất quan trọng cho việc phát triển của trẻ.

Nhà trường tạo ra những bữa ăn sáng tạo, kích thích ăn uống cho con trẻ trong khuôn khổ an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chị Nguyễn Thu Hà, phụ huynh lớp Lá 1 không giấu nổi sự phấn khởi: "Tôi từng rất lo lắng, không biết ở trường con ăn uống có sạch sẽ, đủ chất không. Nhưng sau buổi tham quan, mọi nghi ngờ đều tan biến. Bếp ăn rộng rãi, thoáng mình, các khu vực sơ chế, nấu nướng, phân chia thức ăn được bố trí khoa học. Nhân viên mặc đồng phục, đeo khẩu trang, tạp dề sạch sẽ. Nhìn tận mắt quy trình đó, tôi hoàn toàn yên tâm."

Anh Nguyễn Thanh Tùng, phụ huynh lớp Mầm 3 lại ấn tượng với sự chuyên nghiệp: "Tôi bất ngờ nhất là hệ thống tủ lưu mẫu thức ăn theo quy định. Mỗi món ăn của trẻ đều được lưu lại cẩn thận. Điều đó cho thấy nhà trường rất có trách nhiệm. Ngoài ra, việc được xem các thùng thực phẩm có đầy đủ nhãn mác, ngày sản xuất, nguồn gốc rõ ràng khiến tôi thực sự tin tưởng vào nguồn nguyên liệu đầu vào."

Liệu mô hình này có thể nhân rộng dễ dàng? Áp lực về chi phí, nhân lực để duy trì sự minh bạch tuyệt đối là không nhỏ.

Không chỉ dừng lại ở sự an tâm, nhiều phụ huynh còn cho biết họ học hỏi được nhiều điều. Chị Ngô Thị Thanh Thuỷ, phường Thạnh Mỹ Tây chia sẻ: "Nhìn cách các cô trang trí món ăn đẹp mắt, cân bằng các nhóm chất, tôi cũng lấy cảm hứng để đa dạng hơn bữa ăn cho con ở nhà. Buổi tham quan không chỉ giúp tôi giám sát mà còn như một buổi học về dinh dưỡng thực tế."

Các em học sinh luôn hào hứng với những trải nghiệm ẩm thực phong phú mới tại trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tuy nhiên trên thực tế, cũng cần đặt câu hỏi: Liệu mô hình này có thể nhân rộng dễ dàng? Áp lực về chi phí, nhân lực để duy trì sự minh bạch tuyệt đối là không nhỏ. Không phải trường nào cũng đủ nguồn lực để lắp đặt tủ trưng bày mẫu hay thường xuyên tổ chức các sự kiện mở cửa. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt trong cách tiếp cận, có thể bắt đầu từ những bước đơn giản hơn như công khai thực đơn và nguồn gốc thực phẩm một cách hệ thống.

Bài học về sự tin cậy

Câu chuyện ở Trường Mầm non 19/5 Thành Phố không đơn thuần là một báo cáo về một bữa ăn ngon, một không gian sạch sẽ. Nó là một “case study” về việc kiến tạo niềm tin trong lĩnh vực giáo dục – nơi mỗi bữa ăn của trẻ đều chứa đựng sự kỳ vọng và tình yêu thương của gia đình.

Trong một xã hội mà khoảng cách giữa nhà trường và phụ huynh đôi khi bị kéo giãn bởi những sự thiếu tin tưởng thì việc “mở cửa” chính là chìa khóa. Khi sự minh bạch được đặt lên hàng đầu, mọi nghi ngờ sẽ được thay thế bằng sự hợp tác. Đối tượng hưởng lợi nhiều nhất chính là những trẻ nhỏ, không chỉ có được những bữa ăn an toàn, dinh dưỡng, mà còn được lớn lên trong một môi trường giáo dục thấm đẫm sự trung thực và trách nhiệm./.

Phụ huynh trải nghiệm bữa ăn tại trường với các con. (Ảnh: PV/Vietnam+)