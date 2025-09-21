Ca sỹ Đức Phúc xuất sắc giành cúp Intervision 2025 tại Liên bang Nga

Khán phòng Live Arena sức chứa 11.000 người đã như bùng nổ khi âm nhạc hào hùng đan xen những nét dân ca của bài hát "Phù Đổng Thiên Vương" vang lên.

Ca sỹ Đức Phúc đã hoàn toàn chiếm lĩnh sân khấu Intervision, trong lần đầu tiên cuộc thi quốc tế này trở lại sau 30 năm và giành giải nhất xứng đáng, với số điểm bỏ xa người thứ hai, trong một đêm tranh tài với 22 thí sinh đến từ 22 quốc gia trên thế giới.

Trong phát biểu chào mừng được gửi đến đêm thi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói: "Văn hóa và âm nhạc là không biên giới."

Nhà lãnh đạo Nga tin tưởng rằng cuộc thi ngày hôm nay nhằm cho thấy sức mạnh kết đoàn của nghệ thuật, sự tôn trọng các giá trị truyền thống, tôn trọng đa dạng văn hoá chính là tư tưởng của Intervision và chắp cánh cho các thí sinh thành công.

Nguyên thủ nước Nga tin tưởng rằng cuộc thi sẽ trở thành một trong những sự kiện được công nhận và yêu thích nhất trên toàn thế giới và chúc tất cả các thí sinh may mắn.

Đúng như lời người đứng đầu nước Nga nói, khán giả của Intervision được nghe tới 19 ngôn ngữ - một cuộc thi marathon thực sự về các nền văn hóa âm nhạc.

Một bất ngờ lớn khi ca sỹ, nghệ sỹ ưu tú Nga Yaroslav Dronov, nghệ danh là Shaman, sau khi biểu diễn đã xin rút khỏi hệ thống chấm điểm, vì anh cho rằng nước Nga “đã chiến thắng khi mời được đông đảo các bạn bè đến như ngày hôm nay.”

Không hổ danh là địa điểm tổ chức hòa nhạc hiện đại nhất nước Nga, sở hữu hệ thống sân khấu hoành tráng nhất châu Âu, có thể chịu được tải trọng lên đến 200 tấn, cùng với hệ thống âm thanh chuyên nghiệp và hệ thống khuếch đại âm thanh BOSE tiên tiến, khán giả Intervision tại Live Arena đã được chứng kiến những màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn không theo phong cách hiện đại chói loà, mà mềm mại, thân thiện và chân thực.

Trong nhiều tiết mục tại cuộc thi, hiệu ứng ánh sáng đã là một thành tố không nhỏ làm nên thành công.

Theo thể thức cuộc thi, mỗi tiết mục không kéo dài quá ba phút, số người biểu diễn trên sân khấu không quá sáu người. Các tiết mục xen kẽ với những màn trò chuyện với các thí sinh về những kỷ niệm vui tại Moskva.

Sau hành động tặng nón lá làm quà lưu niệm cho các bạn, Đức Phúc một lần nữa ghi điểm trong lòng khán giả khi dùng tiếng Nga để nói về món đặc sản nổi tiếng - kem Nga. Khán giả không cần chờ nghe phiên dịch đã hiểu và vỗ tay vang dội.

Ban Tổ chức giới thiệu hình ảnh ca sỹ Đức Phúc đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Phù Đổng Thiên Vương với ca từ đậm chất lịch sử, giai điệu hào hùng xen kẽ những nét dân ca và những nốt cao đã giúp Đức Phúc thể hiện được hết trường lực và cao độ của giọng hát, màn biểu diễn xuất sắc cùng hình ảnh “Thánh Gióng bay lên” của anh đã khiến cả khán phòng lặng đi, để rồi bùng nổ trong cảm xúc đạt tới tột đỉnh.

Theo quy định chấm điểm, giám khảo của nước nào sẽ không được chấm điểm thí sinh của nước mình. Màn công bố điểm cũng dẫn khán giả đi từ hồi hộp này đến bất ngờ khác.

Chung cuộc Đức Phúc đã xuất sắc giành 422 điểm cao nhất cuộc thi, bỏ xa thí sinh thứ hai tới 49 điểm.

Cúp pha lê và phần thưởng trị giá 30 triệu ruble đã được trao cho chiếc áo dài Việt, cho câu chuyện về sức mạnh vươn lên như “Thánh Gióng” mà Đức Phúc đã kể bằng âm nhạc, bằng vũ đạo, bằng thái độ thân thiện và ấm áp.

Tại họp báo ngắn ngay sau cuộc thi, Đức Phúc chia sẻ dự định sẽ dành một phần tiền thưởng để làm từ thiện, phần còn lại sẽ dành cho các sáng tác mới.

Với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Liên bang Nga, Phúc cho biết cảm xúc đầu tiên khi nghe xướng tên Việt Nam chiến thắng là chỉ muốn được chia sẻ ngay với gia đình và bạn bè, Phúc cảm ơn những người đã hỗ trợ và tình cảm nồng ấm mà nước Nga dành cho mình.

Một bất ngờ nữa từ Intervision 2025: Saudi Arabia đồng ý đăng cai cuộc thi vào năm 2026, đưa cuộc thi trở lại truyền thống “hằng năm” trong làng âm nhạc thế giới./.

Cuộc thi Intervision 2025: Ca sỹ Đức Phúc hướng đến sự rung động của khán giả Theo chia sẻ của Đức Phúc, ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" là một Việt Nam bằng âm nhạc và sẽ được trình diễn trên sân khấu hoàn toàn đậm chất Việt Nam.