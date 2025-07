Cần chú ý gì để có chuyến du lịch bằng tàu thuyền an toàn trong mùa mưa bão?

Mùa mưa bão ở Việt Nam thường bắt đầu từ khoảng giữa năm và kéo dài cho đến hết mùa Thu. Nhưng đây cũng là thời điểm nghỉ Hè, các gia đình thường sẽ tổ chức hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, nhất là những chuyến đi trên sông hoặc hành trình khám phá các vùng ven biển, hải đảo đầy sức hút.

Đi du lịch mùa mưa bão là một trải nghiệm thử thách, nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng và lựa chọn đúng đắn, bạn vẫn có thể tận hưởng hành trình một cách an toàn và trọn vẹn.

Vậy, chúng ta cần chú ý những điều gì khi đi tàu thuyền mùa mưa bão?

Theo dõi sát tình hình thời tiết

Trước khi khởi hành bất kỳ chuyến đi nào, việc kiểm tra dự báo thời tiết một cách kỹ lưỡng từ những nguồn thông tin đáng tin cậy là điều vô cùng cần thiết.

Bạn nên tham khảo các số liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hoặc sử dụng các ứng dụng thời tiết uy tín trên điện thoại di động để cập nhật tình hình một cách nhanh chóng và chính xác.

Đặc biệt, bạn cần quan tâm tới các cảnh báo liên quan đến mưa giông, áp thấp nhiệt đới, hướng di chuyển của dòng gió và mức độ nguy hiểm của sóng biển, vì đây là các yếu tố có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn của bạn.

Trường hợp dự báo cho thấy có cảnh báo nguy hiểm ở cấp độ 2 trở lên, lời khuyên tối ưu dành cho bạn là tạm dừng hoặc hoãn chuyến đi để đảm bảo an toàn. Nếu không thể trì hoãn, hãy cân nhắc sử dụng các phương tiện di chuyển khác có tính an toàn cao hơn để giảm thiểu tối đa rủi ro.

Lựa chọn các công ty dịch vụ có uy tín

Trước hết, bạn hãy tránh sử dụng các dịch vụ tự phát hoặc lựa chọn những tàu thuyền không được đăng kiểm, vì đây là những phương tiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu.

Thay vào đó, bạn hãy tìm kiếm và lựa chọn các tour du lịch do các đơn vị lữ hành uy tín và chuyên nghiệp tổ chức. Những đơn vị này thường có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống bất ngờ do ảnh hưởng của thời tiết và trang bị đầy đủ phương tiện đảm bảo an toàn như áo phao, phao cứu sinh cùng những thiết bị cứu trợ khác.

Ngoài ra, trước khi lên tàu, bạn nên chủ động hỏi rõ về kế hoạch ứng phó khẩn cấp của tour nhằm đảm bảo rằng mọi tình huống không mong muốn đều được chuẩn bị sẵn giải pháp xử lý. Việc này không chỉ giúp bạn an tâm hơn mà còn đảm bảo rằng bạn nắm thông tin cần thiết để bảo vệ mình trong trường hợp xảy ra sự cố.

(Ảnh: Vietnam+)

Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị hỗ trợ

Khi tham gia các chuyến du thuyền trong mùa mưa bão, điều quan trọng nhất là phải lưu ý đến vấn đề an toàn cá nhân và đảm bảo chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị hỗ trợ.

Dù bạn chọn hành trình khám phá những cảnh đẹp trên vịnh, dòng sông thơ mộng hay những vùng biển gần bờ, việc mặc áo phao đạt tiêu chuẩn trong suốt hành trình là yếu tố không thể thiếu để bảo vệ tính mạng và sức khỏe trước các nguy cơ bất ngờ. Đặc biệt, đối với trẻ em, cần chuẩn bị riêng áo phao với kích thước phù hợp nhằm tối ưu hóa khả năng bảo vệ, giúp trẻ cảm thấy thoải mái và an toàn hơn.

Ngoài ra, để giảm thiểu nguy cơ gặp khó khăn trong trường hợp cần di chuyển nhanh khi tình huống khẩn cấp xảy ra, bạn nên hạn chế mang theo hành lý cồng kềnh hoặc các vật dụng không cần thiết.

Những món đồ như giày cao gót, túi xách lớn hay các vật dụng làm tăng sự bất tiện đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mang lên tàu.

Việc chuẩn bị một cách đầy đủ và thông minh không chỉ giúp chuyến đi trở nên suôn sẻ mà còn tăng cường độ an toàn, đặc biệt trong những ngày thời tiết diễn biến thất thường.

Không chủ quan dù hành trình ngắn

Dù hành trình chỉ ngắn ngủi, việc giữ sự cẩn thận khi đi tàu thuyền vào mùa mưa bão là điều vô cùng cần thiết.

Nhiều người thường có tâm lý chủ quan, cho rằng di chuyển trong khoảng 15-30 phút ở khu vực vịnh, không ra khơi thì sẽ không có vấn đề gì đáng lo. Tuy vậy, thực tế cho thấy nguy cơ tai nạn có thể xảy ra ngay cả trong những chuyến đi tưởng chừng đơn giản và an toàn nhất.

Những cơn giông bất ngờ xuất hiện mà không báo trước, chỉ cần vài phút mưa lớn kèm gió mạnh cũng có thể gây ra những tình huống nguy hiểm khôn lường, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết diễn biến thất thường như hiện nay.

Không di chuyển về đêm hoặc khi trời có dấu hiệu bất thường Khi du lịch bằng tàu thuyền trong mùa mưa bão, bạn cần chú ý tới nhiều yếu tố nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và những người đi cùng. Một trong những điều quan trọng nhất là tránh di chuyển vào ban đêm hoặc khi thời tiết có những dấu hiệu bất thường.

Nếu bạn nhận thấy trời tối sầm, gió mạnh, hoặc mưa kéo dài - dù chỉ là những trận mưa nhỏ nhưng liên tục, đây có thể là dấu hiệu thời tiết không thuận lợi. Lúc này tốt nhất bạn nên hoãn chuyến đi hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn thay vì cố gắng lên thuyền và di chuyển giữa biển khơi.

Ngoài ra, các thời điểm ban đêm hoặc sáng sớm thường khiến tầm nhìn bị hạn chế đáng kể, việc định hướng trên biển trở nên khó khăn hơn, đồng thời khả năng ứng cứu khi gặp sự cố cũng không được nhanh chóng và hiệu quả như ban ngày.

Trong trường hợp bạn đang ở trên một hòn đảo và bất ngờ đối mặt với tình huống mưa bão, giải pháp an toàn nhất không phải là lập tức cố gắng trở về đất liền mà hãy tìm cách bảo vệ mình tại chỗ. Chờ đợi thời tiết ổn định trước khi di chuyển sẽ giúp tăng tỷ lệ an toàn và giảm thiểu các rủi ro không đáng có. An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt khi đi lại bằng phương tiện tàu thuyền trong mùa mưa bão.

Lực lượng chức năng tiếp cận tàu đắm tiến hành cứu hộ, cứu nạn. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Cần làm gì khi xảy ra tình huống khẩn cấp?

Dưới đây là những điều cần chú ý trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp:

Trước tiên, khi gặp sóng lớn và gió mạnh, bạn cần nhanh chóng giữ chặt tay vịn hoặc các vật cố định trên tàu để giảm nguy cơ bị va đập. Đặc biệt, cần giữ bình tĩnh và luôn tỉnh táo vì sự bình tĩnh đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý các tình huống nguy hiểm, đặc biệt khi tàu có dấu hiệu chìm. Với tàu lớn, quá trình chìm thường diễn ra chậm, cho phép hành khách có thêm thời gian để chuẩn bị thoát hiểm.

Tiếp theo, hãy mau chóng tìm áo phao, phao nổi, hoặc tận dụng các vật dụng nổi như ván gỗ, thùng nhựa hay can nhựa. Nếu không có sẵn thiết bị nổi, có thể dùng túi nilon lớn, thổi phồng rồi buộc lại để làm dụng cụ nổi tạm thời.

Khi tàu có nguy cơ chìm, hành khách cần hỗ trợ thả xuồng cứu sinh cùng các vật dụng thiết yếu cho việc thoát hiểm. Khi xuống xuồng cứu sinh, cần tuân thủ thứ tự và giữ trật tự, tránh chen lấn hay xô đẩy gây lật xuồng.

Trường hợp không thể lên xuồng kịp thời, nên nhảy khỏi tàu với một vật nổi chắc chắn ôm trước ngực để đảm bảo khi tiếp nước, cơ thể sẽ nằm đè lên vật đó, tránh bị chìm hoặc mất phương hướng.

Sau khi xuống nước, cần nhanh chóng bơi ra xa khỏi khu vực tàu chìm để tránh bị cuốn vào dòng xoáy nguy hiểm.

Nếu tai nạn xảy ra với tàu khách lớn, lực lượng cứu hộ thường sẽ nhanh chóng đến hiện trường. Do vậy, nên ở gần khu vực tai nạn để tăng khả năng được phát hiện và trợ giúp.

Trong thời gian chờ cứu hộ, hãy tập trung ổn định tinh thần của những người đã xuống nước an toàn và tận sức hỗ trợ những người còn mắc kẹt. Đồng thời, cố gắng phát tín hiệu cầu cứu bằng mọi cách để nâng cao cơ hội sống sót và được giải cứu kịp thời./.

