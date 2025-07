Một số biện pháp để giảm thiểu thiệt hại do gió bão và mưa lớn gây ra

Người dân ở các vùng bị bão đổ bộ cần thực hiện sớm một số biện pháp phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại do gió bão và mưa lớn gây ra.

Dự báo, chiều 21/7 bão số 3 đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 10-11, giật cấp 14. Đổ bộ vào đất liền Bắc Bộ đến Nghệ An trong ngày 22/7/2025.

Từ ngày 21/7 đến ngày 23/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa từ 100- 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Diễn biến bão số 3 phức tạp, hành động khẩn cấp để ứng phó hiệu quả Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cần huy động đầy đủ lực lượng Trung ương và địa phương, thống nhất hành động khẩn cấp để kịp thời phòng, tránh và ứng phó hiệu quả với bão.