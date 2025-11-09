Chủ tịch Quốc hội: Thành phố Cần Thơ cần đảm bảo chất lượng giảm nghèo đồng đều

Hòa chung không khí cả nước hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025), sáng 9/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ấp Châu Thành (xã An Ninh, thành phố Cần Thơ).

Cùng chung vui với bà con tại Ngày hội có các Ủy viên Trung ương Đảng: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga.

Ngày hội còn có sự tham dự của lãnh đạo thành phố Cần Thơ; quý hòa thượng, thượng toạ, đại đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố và trụ trì các chùa trên địa bàn.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực ấp Châu Thành (xã An Ninh) đạt được, đồng thời, ghi nhận và biểu dương công tác mặt trận của địa phương đã đi sâu vào địa bàn dân cư.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội cũng thẳng thắn nhận định sự phát triển của Cần Thơ nói chung và ấp Châu Thành (xã An Ninh) nói riêng, vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế, nhất là sau khi thành phố Cần Thơ được sáp nhập, mở rộng địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội lưu ý một số vấn đề trọng tâm cần tiếp tục nỗ lực như phát triển phong trào học tập; đảm bảo chất lượng giảm nghèo đồng đều, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa và trong đồng bào dân tộc Khmer.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển từ cơ sở với quan điểm "Nếu ấp mạnh, xã, phường mạnh thì thành phố mới mạnh," Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn, Mặt trận Tổ quốc thành phố phải đổi mới, đi sâu, đi sát hơn nữa trong công tác vận động nhân dân.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Chủ tịch Quốc hội đặc biệt quan tâm là việc tăng cường vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo chu đáo cho gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo.

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, cán bộ, đảng viên, Mặt trận và các đoàn thể phải thực sự là “hạt nhân nòng cốt với phương châm: “3 gần”: gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; “5 phải”: phải lắng nghe, phải đối thoại, làm mẫu, chịu trách nhiệm, báo cáo kết quả; “4 không”: không hình thức, không né tránh, đùn đẩy, làm sai chức năng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng quà cho Khu dân cư ấp Châu Thành và chùa Tum Núp. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà nhân dân khu dân cư ấp Châu Thành, xã An Ninh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Các vị chức sắc trong đồng bào Khmer, hộ gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu và gia đình đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn cũng được tặng các phần quà trong dịp này.

Tại ấp Châu Thành (xã An Ninh, Cần Thơ), công tác Mặt trận đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định, củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận đã tích cực vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Theo ông Nguyễn Hữu Thiện, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Châu Thành, trong năm qua, Ban công tác Mặt trận ấp đã phối hợp tốt với chi bộ, đoàn thể thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ấp hiện có 1.078/1.119 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" (chiếm 98,2%) và đang được đề nghị công nhận "Ấp văn hóa."

Đặc biệt, công tác bảo tồn bản sắc văn hóa được chú trọng, nổi bật là đội ghe Ngo Chùa Tum Núp đã xuất sắc giành chức vô địch cả nam và nữ 3 năm liền tại Lễ hội Ok Om Bok.

Ban công tác Mặt trận đã tích cực phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương. Nhiều mô hình đang phát huy hiệu quả cao như "Thắp sáng đường quê", "Tuyến đường cột cờ Tổ quốc", các tổ hợp tác trồng lúa, hợp tác xã, câu lạc bộ gắn kết cộng đồng và mô hình "Bình dân học vụ số"./.

