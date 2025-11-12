Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein

Chiều 12/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein nhân dịp Quốc vương cùng Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Hashemite Jordan thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-13/11/2025.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein thăm chính thức Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1980-2025), đánh dấu một mốc son quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc và hiệu quả hơn nữa trong quan hệ Việt Nam-Jordan.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định dù cách xa về địa lý, hai nước có quan hệ hữu nghị, gắn bó, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi, góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực của Jordan trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển ở Trung Đông, cũng như vai trò lãnh đạo của Quốc vương Jordan trong thúc đẩy các giá trị nhân văn, công bằng xã hội và an ninh lương thực toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác nhiều lĩnh vực với Jordan trên cơ sở cùng có lợi; nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý, thúc đẩy các chính sách hỗ trợ hợp tác song phương, phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, qua đó thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chia sẻ trước những mất mát to lớn mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu sau các đợt thiên tai vừa qua, Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein bày tỏ sự ngưỡng mộ tinh thần quật cường, truyền thống cần cù, sáng tạo của người dân Việt Nam và những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua.

Trong bối cảnh cả hai nước đang đẩy mạnh triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, Quốc vương mong muốn hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là giữa hai khu vực tư nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al Hussein. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn sự chia sẻ của Quốc vương Jordan trước những mất mát của Việt Nam do thiên tai, đồng thời thông tin về những thiệt hại về người và vật chất mà người dân Việt Nam đã phải gánh chịu trong các đợt lũ lụt vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein thống nhất hai bên cần tăng cường lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác về quốc phòng-an ninh thông qua việc trao đổi đoàn các cấp.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng có thế mạnh của mỗi nước, thúc đẩy hợp tác vào các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, dệt may, năng lượng tái tạo, logistics, y tế…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân thông qua các hoạt động trao đổi sinh viên, học bổng, du lịch và văn hóa để thế hệ trẻ hai dân tộc hiểu biết và gắn bó hơn.

Để thực hiện mục tiêu này, Quốc vương Jordan đề nghị hai bên nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cơ quan lập pháp hai nước cần nâng cao hiệu quả hợp tác nghị viện, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương giữa Việt Nam và Jordan.

Nhân dịp này, qua Quốc vương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lời thăm hỏi và nhắc lại lời mời lãnh đạo lưỡng viện Jordan sớm thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện giữa hai nước./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Jordan Chiều 12/11/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al Hussein thăm chính thức Việt Nam.