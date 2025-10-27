Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lan tỏa những giá trị sáng tạo trong cộng đồng

Tối 27/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ trao Giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” lần thứ 18.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phối hợp tổ chức với mục tiêu ban đầu là phát hiện và tôn vinh các tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam.

Trải qua 20 năm hoạt động với 18 lần trao giải, Giải thưởng thu hút hơn 7.500 tác giả, nhóm tác giả, tiếp nhận hơn 3.500 sản phẩm, công trình khoa học dự thi và vinh danh hơn 210 công trình tiêu biểu, với trên 50 sản phẩm được thương mại hóa, có mặt trên thị trường khu vực và quốc tế.

Giải thưởng năm 2025 có định hướng chuyên môn tập trung vào triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 193 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai “Khuyến học xanh,” đẩy mạnh học tập suốt đời, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đặc biệt, Ban Tổ chức đã chọn chủ đề “AI và Dữ liệu lớn - Công nghệ kiến tạo đột phá,” hướng tới việc thúc đẩy các giải pháp ứng dụng công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, vạn vật kết nối, điện toán lượng tử, góp phần trực tiếp vào việc xây dựng kinh tế số, xã hội số, đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh mạng, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đại biểu dự Lễ trao Giải Nhân tài Đất Việt năm 2025. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Giải thưởng "Nhân tài Đất Việt" đã không ngừng mở rộng phạm vi, phản ánh toàn diện các trụ cột phát triển bền vững của quốc gia.

Qua đó, Giải thưởng đã góp phần phát hiện, khuyến khích và lan tỏa những giá trị sáng tạo trong cộng đồng, đặc biệt là đội ngũ trí thức, nhà khoa học và người lao động sáng tạo trên cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt biểu dương những tập thể, cá nhân đã có những công trình khoa học xuất sắc, được tôn vinh và được trao thưởng; cho rằng đây thực sự là những “Công dân học tập,” “Đơn vị học tập” tiêu biểu cho tinh thần lao động cống hiến, khả năng sáng tạo và chiều sâu trí tuệ của người Việt Nam.

Ghi nhận, đánh giá cao Hội Khuyến học Việt Nam cùng các cơ quan, đoàn thể và các nhà tài trợ đã đồng hành, duy trì bền vững giải thưởng trong 20 năm qua, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” ngày càng phát triển, động viên, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, tôn vinh tài năng sáng tạo trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 và yêu cầu giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ phải “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.”

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải Nhất lĩnh vực Y dược cho nhóm tác giả TS.BS Dương Đức Hùng và cộng sự, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với Công trình “Triển khai ghép đa tạng từ người hiến chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức”. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

"Đây chính là nhiệm vụ mà Hội Khuyến học Việt Nam, các bộ, ban, ngành và Ban Tổ chức Giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện để thu hút nhiều nhà khoa học, nhiều người đam mê sáng tạo khoa học, công nghệ, mang lại những tri thức mới, làm chủ được công nghệ và sáng tạo ra công nghệ," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đất nước ta đang đứng trước nhiều vận hội phát triển, sáng tạo phải đi cùng với việc học tập không ngừng và học tập mỗi ngày. Sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, phát triển của công nghệ sinh học, các ứng dụng của cơ sở dữ liệu lớn… đang đem lại cơ hội để khai thác những thành tựu khoa học công nghệ, tạo sự phát triển đột phá về kinh tế-xã hội của đất nước.

Đây là thời điểm để các bạn trẻ khởi nghiệp và các nhà trí thức, khoa học cùng chung tay sáng tạo, vì tương lai tốt đẹp của cả dân tộc.

Nhắc lại bài viết hết sức sâu sắc về học tập suốt đời của Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng để Việt Nam phát triển bền vững trong thời đại tri thức, toàn dân cần học tập suốt đời, Chủ tịch Quốc hội mong muốn tất cả các bạn trẻ quán triệt tinh thần này, không chỉ học tập trong nhà trường, mà phải học mọi nơi, mọi lúc, học suốt đời để tích lũy kiến thức cho chính mình, cống hiến cho đất nước.

Vừa qua, Quốc hội đã xem xét thông qua một số luật, nghị quyết liên quan đến lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đang họp và sẽ xem xét thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ…

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ, ngành, trước hết là Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp xây dựng xã hội học tập, phát triển hệ thống giáo dục mở, tạo môi trường thuận lợi cho mọi người được học tập thường xuyên, được cung cấp các dịch vụ giáo dục, nguồn tài nguyên giáo dục phong phú, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của toàn dân.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao giải Nhất, Giải thưởng "Nhân tài Đất Việt" lĩnh vực Y dược cho nhóm tác giả Tiến sỹ, bác sỹ Dương Đức Hùng và cộng sự, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với Công trình “Triển khai ghép đa tạng từ người hiến chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.”

Ban Tổ chức trao 21 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc; trong đó lĩnh vực Công nghệ số: 9 giải thưởng; lĩnh vực Y dược: 4 giải thưởng; lĩnh vực Tuổi trẻ sáng tạo: 1 giải thưởng; Giải Cống hiến: 2 giải thưởng; Giải Khuyến học - Tự học thành tài: 5 giải thưởng./.

