Thế giới
ASEAN Châu Á-TBD Trung Đông Châu Âu Châu Mỹ Châu Phi

Chưa tìm ra 'định nghĩa’ cho nền hòa bình tương lai của Ukraine

Moscow tuyên bố sẵn sàng hòa đàm; Washington đang hoàn thiện kế hoạch chấm dứt xung đột; EU yêu cầu phải có tiếng nói của Kyiv. Các cường quốc đang cạnh tranh quyết định cho tương lai Ukraine.

Minh Hiếu
Theo dõi VietnamPlus
Chưa tìm ra 'định nghĩa’ cho nền hòa bình tương lai của Ukraine
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin thời sự hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến thời sự nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Chưa có 'định nghĩa’ cho nền hòa bình của Ukraine

Pháp và UAE tăng cường hợp tác chống tội phạm ma túy

Rò rỉ dữ liệu của trang thương mại điện tử Hàn Quốc, 4.500 tài khoản bị ảnh hưởng

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Tình hình Ukraine và hòa bình #Cạnh tranh quốc tế về Ukraine #Chính sách Nga-Mỹ về Ukraine #Hợp tác Pháp-UAE chống tội phạm #Rò rỉ dữ liệu thương mại điện tử Hàn Quốc

Podcast mới nhất