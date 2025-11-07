Đời sống

Cổ đông Tesla phê chuẩn gói lương 1.000 tỷ USD cho CEO Elon Musk

Để nhận được đầy đủ thù lao, ông Musk phải giúp Tesla đạt hàng loạt mục tiêu đầy tham vọng như sản xuất 20 triệu xe điện, triển khai 1 triệu taxi tự hành và bán 1 triệu robot trong thập kỷ tới.

Thanh Tùng
Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Các cổ đông của hãng sản xuất xe điện Tesla ngày 6/11 đã bỏ phiếu tán thành gói thù lao khổng lồ dành cho Giám đốc điều hành (CEO) Elon Musk, có thể đạt tới 1.000 tỷ USD, nhằm đảm bảo ông tiếp tục lãnh đạo công ty trong giai đoạn phát triển các công nghệ đột phá về trí tuệ nhân tạo (AI) và robot.

Sau cuộc bỏ phiếu, giá cổ phiếu Tesla tăng hơn 3% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Các cổ đông cũng đã bầu lại ba thành viên Hội đồng quản trị và thông qua kế hoạch thay thế cho gói thù lao cũ của ông Musk vốn bị đình trệ do vướng kiện tụng tại bang Delaware.

Theo giới phân tích, kết quả này là tín hiệu tích cực đối với cổ phiếu Tesla, dù uy tín của thương hiệu đã chịu ảnh hưởng phần nào từ các phát ngôn chính trị gây tranh cãi của Musk.

Việc ông được phép sử dụng toàn bộ quyền biểu quyết tương đương 15% cổ phần, sau khi Tesla chuyển trụ sở sang bang Texas, cũng góp phần giúp kế hoạch được thông qua dù một số nhà đầu tư lớn phản đối, trong đó có Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy.

Hội đồng quản trị Tesla từng cảnh báo ông Musk có thể rời bỏ công ty nếu gói thù lao không được phê chuẩn. Kết quả bỏ phiếu lần này được cho là sẽ giúp trấn an các nhà đầu tư đang lo ngại việc ông chia sẻ sự tập trung giữa Tesla, công ty hàng không vũ trụ SpaceX và công ty trí tuệ nhân tạo xAI.

Theo kế hoạch, để nhận được đầy đủ thù lao, ông Musk phải giúp Tesla đạt hàng loạt mục tiêu đầy tham vọng như sản xuất 20 triệu xe điện, triển khai 1 triệu taxi tự hành và bán 1 triệu robot trong thập kỷ tới, cùng lợi nhuận cốt lõi lên tới 400 tỷ USD.

Giá trị vốn hóa thị trường của công ty cũng phải tăng từ mức hiện nay khoảng 1.500 tỷ USD lên 2.000 tỷ USD, và hướng tới mốc 8.500 tỷ USD.

Dưới gói mới, Musk có thể nhận tới 878 tỷ USD bằng cổ phiếu Tesla trong vòng 10 năm. Mức tối đa 1.000 tỷ USD chỉ đạt được nếu ông đáp ứng toàn bộ các mục tiêu và hoàn trả một phần giá trị cổ phiếu cho công ty./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cổ đông Tesla #Elon Musk #cổ phiếu Tesla Mỹ
