Trong 2 ngày 28-29/7, Đảng bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự còn có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, Thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, cùng gần 300 đại biểu đảng viên Đảng bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công an Thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bám sát quan điểm, chủ trương, tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp giữ vững an ninh, trật tự, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế của thành phố.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Đảng bộ Công an thành phố đã đề cao trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy và đảng viên, tích cực lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trên cơ sở đồng tình với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các giải pháp chiến lược của Đảng bộ Công an thành phố trình Đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang lưu ý Đảng bộ Công an thành phố tập trung lãnh đạo toàn lực lượng Công an thành phố triển khai có hiệu quả tư duy mới về bảo vệ an ninh trật tự; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị với tinh thần "cùng với Công an Thủ đô, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phải làm gương, là kiểu mẫu của cả nước," đóng góp tích cực cho phát triển chất lượng cao của thành phố; tập trung xây dựng Đảng bộ Công an thành phố trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; khẩn trương xây dựng quy chế, kế hoạch, chương trình hành động thật cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, bảo đảm khả thi, nhanh chóng, đồng bộ.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đề nghị Đảng bộ Công an thành phố cần tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác Đảng, công tác chính trị; tăng cường xây dựng lực lượng Công an thành phố vững mạnh về tư tưởng chính trị, chuyên nghiệp, chính quy; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; chủ động ứng phó với các thách thức về an ninh phi truyền thống, nhất là khủng bố, an ninh mạng, an ninh thông tin; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác nghiệp vụ; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa công an cơ sở với cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân.

Tại Đại hội, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Đại hội được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân “tăng tốc, bứt phá để về đích” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; toàn lực lượng Công an nhân dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Báo cáo về những thành tựu, kết quả nổi bật đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, Trung tướng Mai Hoàng nêu rõ nhiệm kỳ vừa qua là một chặng đường đầy thử thách nhưng cũng gặt hái được nhiều thành công đáng tự hào. Dù trong những hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, gian khổ, Đảng bộ và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố đã chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới vào tháng 8/2024.

Theo Trung tướng Mai Hoàng, Đảng bộ Công an thành phố đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời những chủ trương, giải pháp hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở; đấu tranh, xử lý quyết liệt, triệt để, linh hoạt ngay từ đầu đối với những thế lực, tổ chức, đối tượng khủng bố, phản động, cơ hội chính trị. Trên địa bàn thành phố, các sự kiện chính trị-văn hóa-xã hội được đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn.

Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm; giải quyết hiệu quả các loại tội phạm phức tạp như: tội phạm và tệ nạn về ma tuý; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài; tội phạm “tín dụng đen”; tội phạm đường phố (đặc biệt là tội phạm cướp giật tài sản); xóa đi những ấn tượng không tốt của người dân, du khách, bạn bè quốc tế khi đến thăm và làm việc tại thành phố.

Đảng ủy Công an Thành phố gương mẫu đi đầu trong ứng dụng thành tựu khoa học-công nghệ vào công tác Công an; triển khai Đề án 06, chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến; kết quả chỉ số cải cách hành chính trong nhiệm kỳ luôn đạt loại xuất sắc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua những chủ trương quan trọng để định hướng và lãnh đạo toàn diện quá trình triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới; tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ chiến lược, xuyên suốt để hoàn thành 22 chỉ tiêu Đại hội đề ra./.

