Chính trị

Công ước Hà Nội: Nga tổ chức gian hàng riêng về "Lãnh thổ Đổi mới"

Nga sẽ tổ chức gian hàng chuyên đề "Nga-Lãnh thổ Đổi mới" giới thiệu những phát triển của đất nước trong lĩnh vực an ninh thông tin, viễn thông và công nghệ số.

Tâm Hằng
Chủ tịch nước Lương Cường với Tổng Công tố Nga Alexander Vladimirovich Gutsan và các đại biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Bộ Ngoại giao Nga ngày 24/10 đã ra thông cáo về Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Hà Nội, Việt Nam, trong đó cho biết nhân dịp này, Nga sẽ tổ chức gian hàng chuyên đề "Nga-Lãnh thổ Đổi mới" giới thiệu những phát triển của đất nước trong lĩnh vực an ninh thông tin, viễn thông và công nghệ số từ các công ty công nghệ thông tin hàng đầu.

Trong khuôn khổ gian hàng sẽ diễn ra các cuộc diễn tập về chống tội phạm mạng và khắc phục hậu quả của tội phạm mạng, với sự tham gia của hơn 20 đội đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Kết quả của các cuộc diễn tập sẽ được tóm tắt tại một cuộc thảo luận bàn tròn với chủ đề "Nâng cao năng lực và Hỗ trợ kỹ thuật," trong đó các nhà ngoại giao Nga, chuyên gia từ các cơ quan liên quan và các nhà phát triển công nghệ thông tin hàng đầu sẽ chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc chống tội phạm mạng.

Đại diện cho Liên bang Nga ký Công ước Hà Nội là Tổng Công tố A.V. Gutsan. Ông cũng được ủy quyền chuyển thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến những người tham dự sự kiện.

Nga kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc ký Công ước, đảm bảo các điều kiện để văn bản này có hiệu lực sớm, tăng cường các nỗ lực chính trị và ngoại giao để thực hiện các nghĩa vụ chung đã thỏa thuận và cải thiện các cơ chế hợp tác của Công ước.

Moskva tái khẳng định cam kết chống lại việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho mục đích tội phạm, như đã nêu trong Nghị quyết 74/247 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc.

Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được đặt tên theo tên thủ đô của Việt Nam là hiệp ước ràng buộc pháp lý đầu tiên trong lĩnh vực an ninh thông tin quốc tế, nhằm tăng cường hợp tác thực thi pháp luật quốc tế để chống lại việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho mục đích phạm tội./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Công ước Hà Nội chống tội phạm mạng #Lễ mở ký Công ước Hà Nội #Công ước của Liên hợp quốc về tội phạm mạng Nga
CÔNG ƯỚC HÀ NỘI VỀ CHỐNG TỘI PHẠM MẠNG

