Cử tri Hà Nội chất vấn về thực hiện quy định an toàn thực phẩm

Ngày 9/7, tại Kỳ họp thứ 25, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân Thủ đô.

Trả lời chất vấn của đại biểu về việc rất nhiều cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong khu dân cư chưa được kiểm soát, gây ô nhiễm môi trường và không đảm bảo an toàn thực phẩm; lượng thịt gia súc, gia cầm, thực phẩm rau, củ, quả… cấp ra thị trường chưa được kiểm soát tốt về chất lượng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Xuân Đại cho biết ngành đang xây dựng các nội dung về phát triển nông nghiệp; sẽ tăng cường kiểm tra, xử phạt nặng và nghiêm minh hơn các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm; đặc biệt là đưa tất cả vào vùng sản xuất, chăn nuôi, giết mổ tập trung để kiểm soát chặt chẽ đầu ra, đầu vào và chất lượng an toàn.

Để làm rõ thêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề liên quan đến nhiều khâu, từ trồng trọt đến chăn nuôi, lưu thông, bảo quản chế biến.

Thành phố đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng các ngành nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách để hỗ trợ và khuyến khích phát triển các cơ sở giết mổ tập trung, đồng thời kiểm soát và thu hẹp dần các cơ sở nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn quy trình và kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ để đảm bảo vệ sinh.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhận định Hà Nội là đô thị đặc biệt với dân số đông, nhu cầu thực phẩm rất lớn. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo.

Các hoạt động thông tin tuyên truyền, triển khai đề án, kế hoạch, thanh tra, kiểm tra cũng được tăng cường. Tuy nhiên, ông Tuấn thừa nhận thực trạng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, đáng báo động, với nhiều bất cập kéo dài chưa được xử lý triệt để. Đây là nội dung cấp thiết, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân, đang được thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Điển hình, ngày 8/7/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời phát hiện và bắt giữ vụ việc liên quan đến hoạt động giết mổ, tiêu thụ lợn nghi nhiễm bệnh tại các xã Thường Tín, Hòa Xá và phường Đại Mỗ./.

Hà Nội phát hiện 20 tấn thịt gà, gà ủ muối không đảm bảo an toàn thực phẩm Bất ngờ kiểm tra một kho đông lạnh gần chợ gia cầm Hà Vỹ, huyện Thường Tín, lực lượng chức năng của Hà Nội thu giữ khoảng 20 tấn chủ yếu là thịt gà đông lạnh, thịt gà ủ muối và nội tạng gia cầm.