Đà Nẵng: Di chuyển nguyên vẹn 4 ngôi nhà vùng nguy cơ sạt lở núi đến nơi an toàn

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Ga Ry và các lực lượng tại chỗ của địa phương đã di chuyển nguyên vẹn 4 ngôi nhà, không làm hư hại gì trong quá trình di chuyển.

Đoàn Hữu Trung
Di chuyển 4 ngôi nhà ở của đồng bào khu vực có nguy cơ sạt lở núi tại thôn Da'ding, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng đến nơi an toàn. (Ảnh: Hoàng Sơn/TTXVN)
Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, đến trưa 13/11, cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Ga Ry, chính quyền xã Hùng Sơn (Đà Nẵng) và các lực lượng tại chỗ đã hoàn thành việc di chuyển nguyên vẹn 4 ngôi nhà ở của đồng bào trong khu vực có nguy cơ sạt lở núi đến nơi an toàn.

Theo đó, chiều 12/11, Đồn biên phòng Ga Ry phát hiện tại thôn Da'ding, xã Hùng Sơn, có 4 hộ dân với hơn 20 nhân khẩu ở cận kề khu vực có nguy cơ sạt lở núi đặc biệt nguy hiểm.

Đồn biên phòng Ga Ry đã làm việc với chính quyền và các ngành chức năng của địa phương, đưa ra phương án di chuyển nguyên vẹn và an toàn 4 ngôi nhà nói trên cùng người dân đến nơi an toàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Sơn Zơrâm Buôn cho biết nhờ có kinh nghiệm từ những lần di chuyển nhà trước đây, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Ga Ry và các lực lượng tại chỗ của địa phương đã di chuyển nguyên vẹn 4 ngôi nhà, không làm hư hại gì trong quá trình di chuyển.

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Ga Ry và các lực lượng tại chỗ di chuyển nguyên vẹn nhà của gia đình anh Pơloong Môi đến nơi an toàn. (Ảnh: Hoàng Sơn/TTXVN)

Địa phương đang vào mùa mưa, cùng với việc giúp đỡ đồng bào ổn định cuộc sống sau các trận mưa lũ lớn vừa qua, chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện các khu vực dân cư nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở núi cao để khẩn trương di chuyển đến nơi an toàn.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2025, tại xã Hùng Sơn có mưa to trong nhiều ngày, đồi núi cao tại khu vực này tích tụ lượng nước lớn, xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi, đe dọa đến an toàn tính mạng của người dân.

Tiêu biểu, tại khu dân cư thôn Pứt, xã Hùng Sơn, sau khi phát hiện các vết nứt núi, có nguy cơ sạt lở vào bất cứ lúc nào, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Ga Ry phối hợp với chính quyền, công an, dân quân và người dân địa phương, di chuyển 7 ngôi nhà trong khu vực nguy hiểm và toàn bộ 38 người thuộc 7 hộ này đến nơi an toàn.

Ngay sau đó, nhiều vết nứt trong khu vực thôn Pứt đã chuyển sang sạt lở./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Di chuyển #nguyên vẹn #ngôi nhà #nguy cơ #sạt lở núi #an toàn TP. Đà Nẵng
