Đặc khu Cát Hải: Người dân di chuyển bất tiện khi làm thủ tục hành chính

Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, là nơi duy nhất giải quyết các thủ tục hành chính công phục vụ người dân trên đảo Cát Bà và đảo Cát Hải.

Do đặc thù về địa lý, việc giải quyết thủ tục hành chính công tại đây gặp một số bất cập cần sớm tháo gỡ.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân đặc khu Cát Hải, đặc khu thành lập trên cơ sở nguyên trạng huyện Cát Hải, bao gồm 10 xã và 2 thị trấn, với hơn 71.000 người dân.

Sau khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp, đặc khu Cát Hải có 2 khu vực tập trung dân cư là đảo Cát Hải, tiếp giáp với nội thành thành phố Hải Phòng (khoảng 15.000 dân sinh sống) và đảo Cát Bà (khoảng 56.000 dân sinh sống).

Đặc khu Cát Hải có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo, là khu vực trọng điểm của Hải Phòng để phát triển thành đặc khu kinh tế, với mục tiêu hình thành các cực tăng trưởng mới tại khu vực ven biển phía Bắc.

Do đặc thù này, đặc khu Cát Hải là nơi lưu trú của khách du lịch, người lao động đến từ các địa phương trong nước và quốc gia khác.

Tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng vào đầu tháng 7 vừa qua, bà Vũ Thị Mỹ Liên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc khu Cát Hải cho biết, việc di chuyển giữa hai đảo còn nhiều khó khăn do phải đi bằng cả đường bộ và đường thủy (từ Cát Hải sang Cát Bà phải đi qua phà hoặc cáp treo), cũng như các yếu tố bất lợi của thời tiết (dông, lốc, mưa lớn phải cấm phà), nên rất bất cập trong di chuyển, giải quyết hồ sơ, giấy tờ cho người dân.

Trước đây, chính quyền xã đặt trụ sở gần khu dân cư, việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng thuận tiện. Nay chỉ có duy nhất Trung tâm Phục hành chính công phục vụ nhân dân đặt trên đảo Cát Bà nên việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân sống trên đảo Cát Hải phát sinh bất cập.

Ghi nhận từ thực tiễn, người dân từ đảo Cát Hải có thể đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của các địa phương khác.

Tuy nhiên, khoảng cách gần nhất từ khu vực đảo Cát Hải đến Trung tâm hành chính gần nhất ở Hải Phòng cũng trên 20km.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Cát Hải, từ ngày 1/7 đến nay, trung tâm tiếp nhận trên 3.000 hồ sơ. Khoảng 80% hồ sơ phát sinh trong ngày là ở lĩnh vực chứng thực.

Ông Đoàn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Cát Hải, cho biết toàn bộ hồ sơ của người dân trên đảo Cát Hải đều phải chuyển đến Trung tâm hành chính công đặt tại đảo Cát Bà để xử lý.

Sau khi hoàn tất, hồ sơ lại được vận chuyển trở về Cát Hải theo các phương tiện quy định.

Quy trình này khiến thời gian xử lý thủ tục hành chính bị kéo dài, trong khi nếu thực hiện ở đất liền thì sẽ đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều.

Bên cạnh khó khăn do yếu tố địa lý, một số người dân, doanh nghiệp còn chưa biết cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến, vẫn có thói quen đến tận trụ sở để được hướng dẫn, hỗ trợ nộp hồ sơ.

Ông Nguyễn Văn Hải là một công dân đến làm thủ tục sang nhượng đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Cát Hải cho biết, ông đã vào VNeID đăng nhập làm thủ tục nhưng do chưa quen giao diện trên Cổng dịch vụ công quốc gia, ông đến trực tiếp để có hướng dẫn cụ thể.

Tại trung tâm, chuyên viên hỗ trợ ông rất chu đáo từ cách khai, điền thông tin, hỗ trợ scan hồ sơ cũng như hướng dẫn cách tra cứu quá trình giải quyết hồ sơ.

Theo chị Phạm Thị Toan, chuyên viên lĩnh vực đất đai, nông nghiệp và môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Cát Hải, đây là lĩnh vực chuyên ngành nên chuyên viên phải hướng dẫn người dân rất cẩn thận, chi tiết để tránh phải làm đi làm lại.

Đánh giá sơ bộ của Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Cát Hải, từ ngày 1/7 đến nay, Trung tâm chủ động, tích cực, kịp thời công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý cũng như được trang bị cơ bản các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Đội ngũ làm việc tại trung tâm tiếp nhận, xử lý hồ sơ đúng quy trình, không có hồ sơ xử lý quá hạn theo quy định, phục vụ tốt nhu cầu của cá nhân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo đặc khu Cát Hải cũng đã ủy quyền để Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công đặc khu ký chứng thực một số nội dung, góp phần giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho công dân.

Cùng với những việc đã làm được, đại diện lãnh đạo đặc khu Cát Hải kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cho phép đặc khu thành lập thêm Chi nhánh phục vụ hành chính công bên đảo Cát Hải để thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân, đảm bảo chủ trương gần dân, sát dân, giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Đại diện lãnh đạo đặc khu Cát Hải kiến nghị sở, ngành liên quan tích cực tham mưu để Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quyết định phân cấp lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân các xã, đặc khu, để đơn vị có căn cứ triển khai các thủ tục tiếp theo.

Thành phố tiếp tục quan tâm, bố trí cán bộ hỗ trợ khắc phục các hạn chế trong quá trình vận hành, thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của đặc khu./.

Cả nước hình thành 11 đặc khu thuộc tỉnh từ huyện đảo 11 đặc khu thuộc tỉnh từ huyện đảo gồm Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Trường Sa, Hoàng Sa, Phú Quý, Kiên Hải, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Côn Đảo; nghiên cứu thành lập 2 đặc khu Phú Quốc và Thổ Châu.