Đặc phái viên Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt tấn công tàu qua Biển Đỏ

Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Yemen, ông Hans Grundberg, tiếp tục bày tỏ quan ngại tiến trình chính trị nhằm đạt được hòa bình và ổn định lâu dài ở Yemen trong bối cảnh bất ổn khu vực.



Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Yemen vào ngày 12/8, ông Grundberg nêu rõ những diễn biến gây bất ổn khu vực như giao tranh giữa lực lượng Houthi ở Yemen và Israel, cùng với việc Houthi tiếp tục tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ không chỉ gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng của Yemen mà còn làm xói mòn những nỗ lực của Liên hợp quốc nhằm đem lại sự ổn định lâu dài cho quốc gia Trung Đông, vốn chìm trong xung đột từ nhiều năm qua.

Để tạo cơ hội thực sự cho hòa bình, đặc phái viên của Liên hợp quốc cho rằng cần ngăn chặn nguy cơ Yemen bị kéo sâu vào tình trạng bất ổn khu vực, đặc biệt là cuộc xung đột tại Dải Gaza.



Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen ngày 27/7 tuyên bố mở rộng phạm vi tấn công các tàu mà lực lượng này coi là mục tiêu. Vì vậy, ông Grundberg kêu gọi những nỗ lực ngoại giao khẩn cấp nhằm giảm căng thẳng và bạo lực qua đó bảo vệ người dân Yemen và góp phần ổn định khu vực.

Đầu tháng 7 vừa qua, Houthi đã thừa nhận đánh chìm 2 tàu chở hàng tại khu vực Biển Đỏ, viện lý do các phương tiện trên có liên quan đến Israel.



Về tình hình xung đột dai dẳng ở Yemen, Đặc phái viên Grundberg nhấn mạnh cần duy trì các biện pháp giảm leo thang, xây dựng lòng tin giữa các bên, đồng thời cần triển khai cấp bách các biện pháp mang tính chủ động và thực chất để mở đường cho hòa bình.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta phải kiên định trong nỗ lực chung nhằm đưa Yemen hướng tới một tương lai hòa bình.”



Kể từ cuối năm 2014, Yemen đã chìm trong xung đột khi lực lượng Houthi nổi dậy chống lại chính phủ được quốc tế công nhận của nước này và nắm quyền kiểm soát thủ đô Sanaa.

Năm 2015, liên minh quốc tế do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp quân sự để hỗ trợ Chính phủ Yemen trong cuộc xung đột kéo dài này. Theo ước tính của Liên hợp quốc, cuộc xung đột đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người lâm vào nạn đói./.

Mỹ báo tin vui từ Trung Đông, Houthi đồng ý ngừng tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ? Tờ Jerusalem Post dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng Houthi tại Yemen đã đồng ý ngừng cản trở các tuyến đường vận tải biển quan trọng ở Trung Đông.