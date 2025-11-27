Đắk Lắk: Lực lượng địa phương cùng người dân tái thiết cuộc sống sau mưa lũ

Ngay sau khi mưa lũ đi qua, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng như quân đội, công an, đoàn viên thanh niên, phụ nữ, chính quyền địa phương đã tập trung hỗ trợ người dân vùng lũ dọn dẹp nhà cửa, đường sá, khôi phục sản xuất để dần đi vào ổn định. Người dân cũng chung tay giúp đỡ nhau qua cơn hoạn nạn, chia sẻ, động viên nhau cùng vực dậy đứng lên tái thiết cuộc sống.

Đồng hành cùng người dân

Những ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp cùng với các lực lượng khác đi từng ngõ xóm, thôn buôn, đến từng điểm trường, nhà sinh hoạt cộng đồng chung tay giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các trung đoàn đóng chân trên địa bàn cử cán bộ, chiến sỹ kịp thời hỗ trợ người dân thuộc xã Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Hòa Tâm, Hòa Xuân, Tây Hòa… và các phường Đông Hòa, Tuy Hòa, Phú Yên… thu dọn, rửa sạch vật dụng, đồ đạc; tiến hành dỡ bỏ các bức tường, mái ngói đã đổ sập.

Đại tá Lê Văn Hùng - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đề nghị các đơn vị của địa phương và lực lượng bộ đội được tăng cường hỗ trợ cho tỉnh cần tập trung cao độ, quyết liệt xử lý môi trường tránh để xảy ra nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Cán bộ, chiến sỹ sử dụng nhân lực, phương tiện máy móc để thông các tuyến đường liên thôn, liên xã, phường để người dân đi lại thuận tiện. Lực lượng cũng tập trung tiêu độc, khử khuẩn và cùng với ngành y tế xử lý nguồn nước tại khu dân cư.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đang đóng chân tại các xã, phường vùng Đông của tỉnh Đắk Lắk cũng huy động nhiều đơn vị ra quân giúp đỡ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Lực lượng quân đội dọn dẹp vệ sinh đường làng tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Từ ngày 19 - 26/11, Đồn Biên phòng Tuy Hòa đã huy động gần 200 lượt cán bộ, chiến sỹ và nhiều phương tiện, vật lực phối hợp với chính quyền địa phương các địa phương ven biển di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn khi mưa lũ xảy ra.

Sau khi nước lũ rút, chiến sỹ tham gia tổng dọn vệ sinh khu phố, đình làng, trường học thuộc các phường Bình Kiến, Phú Yên, Tuy Hòa và giúp đỡ hàng trăm hộ dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Những ngày qua, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ tại các đơn vị đến giúp đỡ người dân xã phường vùng Đông khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh và Công an cấp xã, các đơn vị chi viện và người dân đã tổ chức dọn rửa nhiều tuyến đường nội thị, đường bê tông nông thôn; khơi thông nhiều tuyến kênh mương, cống rãnh; tẩy rửa hàng trăm khối bùn đất do lũ để lại.

Ngoài việc dọn dẹp, sửa sang nhà cửa cho hàng trăm hộ dân, các chiến sỹ còn tiếp nhận và giải quyết hơn 1.000 đề nghị hỗ trợ đột xuất từ các ngành, đoàn thể, người dân ở cơ sở.

Thiếu tá Phùng Văn Công, Phó Đại đội trưởng (Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên) chia sẻ: Dù còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi cán bộ, chiến sỹ công an đều triển khai các hoạt động giúp đỡ người dân với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

Khi người dân còn khổ, còn nguy hiểm, nhiệm vụ của lực lượng chi viện chưa thể dừng lại. Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ làm xuyên đêm để kịp giúp người dân ổn định cuộc sống.

Sau mưa lũ, nhiều địa phương thuộc các xã vùng Đông tỉnh Đắk Lắk chú trọng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Y sỹ Nguyễn Thị Lộc, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hòa Sơn Tây (phường Đông Hòa) cho biết, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng về cơ sở hạ tầng và vật tư của Trạm.

Sau mưa lũ, bên cạnh việc thu dọn bùn đất, lau chùi bàn ghế, giường bệnh, các nhân viên đã tiến hành phun hóa chất để khử trùng; phát thuốc và chăm sóc y tế cho người dân để chủ động phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh để khắc phục hậu quả lũ lụt; trong đó, ưu tiên hàng đầu là tiếp tục tìm kiếm người mất tích, triển khai chăm sóc sức khỏe người dân, hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm, thuốc y tế; tiến hành xử lý ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch bệnh; triển khai khắc phục hư hại về cơ sở hạ tầng, nhất là về giao thông, trường học, cơ sở y tế; triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất - kinh doanh… sớm đưa đời sống xã hội trở lại bình thường.

Đoàn kết vực dậy

Sau khi mưa lũ đi qua, nhiều khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk ngập tràn bùn đất, cây cối, rác thải và đồ dùng trôi dạt, tấp vào nhà cửa, đường sá của người dân tại các xã Hòa Xuân, Tây Hòa, Tuy Hòa, Tuy An Bắc, Tuy An Đông… khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng quân đội, công an các đơn vị cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đã huy động tối đa quân số để dọn dẹp trên nhiều khu vực, tuyến đường để người dân đi lại cũng như triển khai giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng chức năng phun thuốc khử khuẩn đảm bảo vệ sinh môi trường sau mưa lũ. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Nhiều người dân ít bị ảnh hưởng cũng đã chung tay dọn dẹp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng. Một số cá nhân trong thôn xóm cũng tình nguyện hỗ trợ các đoàn từ thiện để kịp thời trao những phần quà ý nghĩa đến tận tay người dân, giúp họ có thêm động lực để vượt qua khó khăn.

Chị Trần Thị Bích Huệ (xã Hòa Xuân) có người thân vừa mất do bão lũ. Vượt qua mất mát, đau thương của gia đình, chị tự nguyện cùng người dân, chính quyền địa phương với các lực lượng dọn dẹp đường sá, nhà cửa, khôi phục sản xuất. Chị Huệ đã dành nhiều thời gian để hỗ trợ các đoàn từ thiện kịp thời trao quà đến tận tay những trường hợp khó khăn tại địa phương.

Tại khu phố Phước Khánh (phường Tuy Hòa), ghi nhận trong sáng 27/11, lượng rác thải lớn vẫn còn tồn đọng nhiều trên các tuyến đường trong thôn. Mặc dù nhà cửa hư hỏng trong đợt mưa lũ vừa qua nhưng người dân vẫn tranh thủ thời gian chung tay cùng chính quyền địa phương dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Nhiều hộ ít bị thiệt hại giúp đỡ các hộ trong thôn thu dọn từng mảng tường bị sập, từng mái tôn hư hỏng, lau chùi đồ đạc, thu dọn rác thải để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Anh Ngô Văn Chiêm (khu phố Phước Khánh) có nhà bị sập hoàn toàn trong đợt mưa lũ vừa qua. Dù cuộc sống hiện tại rất khó khăn nhưng anh cũng tranh thủ thời gian cùng người dân dọn dẹp đường sá để đi lại an toàn.

Bản thân anh nỗ lực vượt qua nghịch cảnh do thiên tai để tiếp tục xây dựng lại nhà cửa. Anh cho biết, chính quyền địa phương và một số nhà hảo tâm đã đến giúp đỡ nên anh vô cùng phấn khởi, quyết tâm tái thiết cuộc sống.

Dù cuộc sống sau mưa lũ còn nhiều khó khăn nhưng được sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng và chính quyền địa phương cùng nhiều “tấm lòng vàng” trên mọi miền Tổ quốc, người dân tỉnh Đắk Lắk đã có thêm động lực vươn lên, đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ để cùng nhau vực dậy./.

