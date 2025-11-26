Đắk Lắk: Nước lũ rút chậm, nhiều khu dân cư còn bị cô lập

Sau một tuần kể từ trận lũ lịch sử, nhiều khu dân cư ở xã Hòa Xuân vẫn chìm trong nước khiến việc cứu trợ phải duy trì bằng xuồng và canô để đưa gạo, chăn màn và nhu yếu phẩm đến từng hộ dân.

Đến sáng 26/11, sau 7 ngày kể từ khi cơn lũ lịch sử xảy ra tại Đắk Lắk, nước đã rút tại phía Đông của tỉnh. Thế nhưng vẫn còn một số khu phố, khu dân cư tại xã Hòa Xuân bị nước lũ bủa vây. Chính quyền và các đoàn thiện nguyện đều phải dùng xuồng và canô để tiếp cận.

Hiệp Đồng là một trong những thôn hiếm hoi còn sót lại vẫn bị lũ chia cắt. Xóm Làng Gõ thuộc thôn Thạch Tuân 2 cũng đang bị cô lập hoàn toàn. Đây là vùng trũng thấp nhất của hạ lưu sông Bàn Thạch, nơi có dòng chảy rất phức tạp. Chiếc xuồng đã trở thành vật bất ly thân của mỗi gia đình trong mùa lũ.

Chiều 25/11, chính quyền địa phương đã bắt đầu phát gạo cho người dân ở Hiệp Đồng, Thạch Tuân, Lưới Gõ… Nhiều "Mạnh thường quân," đoàn thiện nguyện cũng đã đến hỗ trợ chăn màn quần áo, góp phần giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống./.