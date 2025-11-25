Đắk Lắk: Nhiều khu dân cư vẫn bị cô lập, khó tiếp cận

Đến hôm nay (25/11), nước lũ đã rút rất sâu, hầu hết các địa phương đều đã được "giải phóng" khỏi cơn lũ dữ, thế nhưng vẫn còn một số khu phố, khu dân cư tại xã Hòa Xuân, phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn đang còn bị nước lũ bủa vây, chính quyền và các đoàn thiện nguyện phải dùng đến canô để tiếp cận.

Thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân là một trong những thôn hiếm hoi còn sót lại vẫn bị lũ chia cắt. Bên cạnh đó là xóm Làng Gõ thuộc thôn Thạch Tuân 2, cùng xã, cũng đang bị cô lập hoàn toàn.

Để đến được thôn Hiệp Đồng, chúng tôi đã thử mọi phương án, cuối cùng vẫn phải chọn cách vào thôn Thạch Tuân 2, theo chiếc xuồng nhôm của người dân trong thôn vẫn dùng hành nghề chăn vịt và đi chạy lũ.

Ở vùng trũng thấp nhất của hạ lưu sông Bàn Thạch, bất kỳ nhà nào cũng có một chiếc xuồng, trở thành vật bất ly thân trong mùa lũ.

Người dân thuộc thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân chủ yếu di chuyển bằng thuyền nhỏ để nhận thực phẩm. (Ảnh: Phạm Kha /TTXVN)

Bất kể nhà nào cũng vậy. Cụ ông Lê Văn Thiên, thôn Hiệp Đồng, chống xuồng đến trụ sở thôn nhận hàng cứu trợ, vẫn còn bàng hoàng: "Trong 75 năm sống trên đời của tôi thì năm 1981 một trận lịch sử, đến năm 1993 lại một trận lịch sử. Nhưng trận lũ này còn lớn hơn, là trận lũ lịch sử của lịch sử."

Cũng như tất cả các hộ dân ở đây, cụ Thiên cũng có chiếc xuồng con phòng thân, dùng để đi lại trong lũ.

Vùng Hiệp Đồng, xóm Làng Gõ (thôn Thạch Tuân 2) là vùng trũng thấp nhất của những vùng trũng. Nằm bên dòng sông Bàn Thạch vốn có dòng chảy rất nguy hiểm, người Hiệp Đồng, Làng Gõ có 3 nghề chính, làm lúa, nuôi bò và chăn vịt. Thế nên, chiếc xuồng con là vật bất ly thân của mỗi hộ gia đình. "Cứ mỗi mùa lũ, người dân ở đây lại dùng xuồng con di chuyển đến nơi cao ở tạm, chờ khi lũ rút rồi lại quay về."

Phía trước thôn Hiệp Đồng có 1 xóm nhỏ thuộc thôn Thạch Tuân 2, cũng đang bị nước lũ chia cắt. Ông Nguyễn Văn Tần, dân trong xóm chỉ tay vào bụi rậm có chiếc xuồng gãy nát, nói: "Tui cũng có 1 chiếc, mà bị lũ đập nát rồi, may mà còn sống. Bây giờ gà vịt, bò heo không còn thứ gì!"

Cạnh nhà ông Tần, ông Nguyễn Văn Tuấn đang cào bùn trong ngôi nhà đã hoàn toàn đổ nát, ông nói: "Được bà con hảo tâm có về cung cấp nước uống, thức ăn, mì tôm."

Anh Trần Định Tường, một người dân trong thôn Hiệp Đồng chống xuồng đưa tôi đi quanh thôn, qua những cồn cao vừa ló ra khỏi mặt nước nằm xem kẽ, cách xa nhau những dòng nước còn chảy xiết, kể rằng: "Lũ xuống, người dân để sẵn xuồng trước ngõ rồi, chỉ kịp nhảy lên xuồng cứ vậy dâng cao theo lũ, ngồi trong xuồng chống chọi với lũ chứ nhà cửa thì mất dạng, bốn bề là nước lũ."

Những gò đất cao mà người dân làm nhà trên đó nằm cách xa nhau, anh Tường bảo rằng, đó không phải là gò đất tự nhiên, mà qua hàng trăm năm, người dân ở đây cứ bồi dần lên cao như vậy. Rồi bên trên những gò cao, họ lại làm những lớp móng nhà cao hơn nữa, để xây nhà trên đó. Nhưng rồi, lũ vẫn vượt qua, cuốn trôi cả những cố gắng miệt mài của người dân ở đây./.

