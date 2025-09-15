Đặng Gia Bena: "Bà trùm" ấp ủ kết nối vẻ đẹp doanh nhân Việt hội nhập quốc tế

Trong vô số “sân chơi” nhan sắc dành cho giới doanh nhân nở rộ thời gian qua, Chủ tịch Miss Business World tại Mỹ Đặng Gia Bena đã tạo được màu sắc riêng khi không dừng lại ở vai trò nhà sản xuất, mà còn “thắp lửa” cho cộng đồng để cùng “dệt” nên những giá trị nhân văn, kết nối vẻ đẹp doanh nhân Việt hội nhập quốc tế.

Đặng Gia Bena cho biết danh ca, nhạc sỹ Ngọc Sơn chính là người đã truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nghệ thuật và đồng hành cùng cô gần hai thập kỷ qua. Trên hành trình ấy Đặng Gia Bena luôn tâm niệm giữ vững nền tảng của tâm-tài-trí-đức.

Từ “người thầy” tinh thần, “bà trùm” của các quý bà đã chọn sẽ cùng các hoa hậu theo đuổi những chương trình thiện nguyện mang triết lý “trao cần câu chứ không trao con cá,” xây dựng các dự án nhân ái bền vững với tinh thần tương thân tương ái. Tinh thần mạnh mẽ ấy góp phần mở rộng tầm ảnh hưởng của các cuộc thi nhan sắc, ghi dấu ấn trong lòng công chúng và giới nữ doanh nhân.

Ngay từ những mùa giải đầu tiên, Đặng Gia Bena đã trao quyền cho Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu – Miss Global Ambassador Nguyễn Hạnh Nguyên là Phó Chủ tịch, Trưởng Ban tổ chức và Hoa hậu Truyền thông Quốc gia – Miss National Media Lê Thị Mai Anh là Phó Chủ tịch, Phó Trưởng Ban tổ chức các cuộc thi dành cho doanh nhân do chị giữ bản quyền.

Đặng Gia Bena đồng hành cùng hành trình thiện nguyện hậu đăng quang với các hoa hậu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đặc biệt, Chủ tịch Đặng Gia Bena thể hiện tầm nhìn dài hạn bằng cách mời nghệ sỹ nhân dân Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nay là Phó Chủ tịch Liên Hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam kiêm Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam cùng đồng hành để các cuộc thi do cô nắm bản quyền tiệm cận mô hình công nghiệp văn hóa - lĩnh vực được Đảng và Nhà nước xác định là động lực phát triển trong thế kỷ XXI.

“Mỗi hoa hậu, á hậu không chỉ là biểu tượng sắc đẹp, mà còn là đại sứ văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, kết nối hợp tác kinh tế và khơi mở khát vọng hội nhập quốc tế,” Đặng Gia Bena nhấn mạnh.

Để đạt được những mục tiêu này, Đặng Gia Bena đặc biệt chú trọng công tác truyền thông đa phương tiện. Như cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 vừa qua, cô trực tiếp chỉ đạo êkíp sản xuất, phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh-Truyền hình Khánh Hòa khi tổ chức tại địa phương, để từng thước phim phát sóng trực tiếp đều đạt chất lượng nghệ thuật, đặt nền móng cho một sân khấu nhan sắc tiệm cận mô hình công nghiệp giải trí chuyên nghiệp.

Dưới góc độ thương hiệu văn hóa, Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 đã nhanh chóng định vị đây không chỉ là cuộc thi nhan sắc, mà còn là sản phẩm văn hóa - giải trí kết hợp nhân văn.

Đặng Gia Bena (giữa) muốn có thể“thắp lửa” cho cộng đồng để cùng “dệt” nên những giá trị nhân văn, kết nối vẻ đẹp doanh nhân Việt hội nhập quốc tế. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Được biết, tinh thần đó sẽ tiếp tục được “bà trùm” thể hiện trong các cuộc thi như Hoa hậu Doanh nhân châu Á, Hoa hậu Doanh nhân Du lịch Việt Nam, Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam, Miss Business World tại Mỹ... do cô tổ chức sắp tới đây.

Đặng Gia Bena cũng chính là Chủ tịch các cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam, Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam, Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Toàn cầu, Hoa hậu Doanh nhân Đại Việt, Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình, Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam.

“Bà trùm” của các hoa hậu doanh nhân bày tỏ cô muốn “Hương sắc Việt” trở thành một triết lý văn hóa, biến “sân chơi nhan sắc” thành sản phẩm vừa nhân văn, vừa thương mại, đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam./.

Nhà đồng hành cùng các nhan sắc doanh nhân Việt. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

