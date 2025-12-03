Đến năm 2030, phấn đấu 100% xã nghèo trên cả nước thoát khỏi tình trạng nghèo

Chiều ngày 3/12 tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Theo đó, Chương trình được hợp nhất từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường cho biết chương trình được thực hiện trong 10 năm (từ 2026-2035) và chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 2026-2030 và giai đoạn 2 từ 2031-2035.

Chính phủ đề ra mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân của người dân nông thôn phấn đấu tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020. Trong đó, thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 2/3 bình quân chung của cả nước.

Tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước duy trì mức giảm từ 1-1,5%/năm, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng dân tộc thiểu số và miền núi xuống dưới 10%, tỷ lệ nghèo đa chiều ở xã nghèo giảm ít nhất 3%/năm.

Chương trình đề ra mục tiêu phấn đấu 100% số xã nghèo trên cả nước thoát khỏi tình trạng nghèo; vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản không còn các xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới được công nhận xã đạt nông thôn mới hiện đại theo khung thí điểm của Trung ương và các tiêu chí cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Chương trình cũng đề ra mục tiêu trên 85% số xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân. Các mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững đến năm 2030 được cơ bản hoàn thành, như: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; bảo đảm đủ hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là cơ sở vật chất của các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực dân tộc, cơ sở vật chất của hệ thống cơ sở giáo dục và đào tạo đạt chuẩn để đáp ứng mục tiêu dạy và học; 100% người dân tộc thiểu số, người nghèo có bảo hiểm y tế và được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản miễn phí.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mục tiêu đến năm 2035 phấn đấu tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước duy trì mức giảm từ 1-1,5%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2031-2035; giảm ít nhất 50% số lượng xã, thôn, bản khó khăn trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 4-5 tỉnh, thành phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không còn xã, thôn bản khó khăn.

Chính phủ phấn đấu đến năm 2030, cả nước có khoảng 10-12 tỉnh, thành được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 4-5 tỉnh, thành đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 1,6 lần so với năm 2030; thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 2/3 bình quân chung của cả nước.

Về mục tiêu chương trình, ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho biết Hội đồng Dân tộc nhận thấy mục tiêu tổng quát và cụ thể tương đối bao quát, toàn diện các lĩnh vực, được kế thừa từ các chương trình của giai đoạn trước và có điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Tuy nhiên, đối với mục tiêu cụ thể, Hội đồng Dân tộc đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát kỹ lưỡng để không trùng lặp; các chỉ tiêu đưa ra phải có cơ sở, logic, có tính khả thi, phù hợp với bối cảnh mới của đất nước; thể hiện sự rõ tập trung, ưu tiên cho vùng khó khăn, lõi nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm rút ngắn dần khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Về nguồn vốn thực hiện, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 (bao gồm cả vốn của các năm trước được chuyển nguồn sang năm 2025) đến hết ngày 31/12/2026. Ủy ban nhân dân các cấp quyết định việc điều chỉnh dự toán, kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước của dự án thành phần không còn đối tượng hỗ trợ, không còn nhiệm vụ chi để bổ sung thực hiện các dự án, nhiệm vụ khác trong từng chương trình mục tiêu quốc gia được kéo dài sang năm 2026./.

Dự kiến chi gần 500 tỷ đồng xây dựng nông thôn, giảm nghèo, phát triển miền núi Chính phủ đề xuất chi 460 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030.