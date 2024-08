Điện Biên: Xuất hiện cung trượt sạt lở đe dọa 23 hộ dân ở Mường Nhé

Khoảng 3 giờ ngày 5/8, đất từ laluy dương trên đồi cao đã sạt lở vào nhà anh Mùa A Say, tại xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên làm con gái anh Say (sinh 2024) tử vong, vợ anh Say bị thương phải cấp cứu.