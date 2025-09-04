Điện/thư/thông điệp chúc mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Lãnh đạo Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Italy, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa Arab Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Vương quốc Đan Mạch, Cộng hòa Bolivariana Venezuela và Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, đồng Chủ tịch Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á đã có điện, thư và thông điệp chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

(1) Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và chúc mừng Nhân dân Việt Nam. Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh đây là dịp để cùng nhìn lại những thách thức toàn cầu, từ khủng hoảng khí hậu, xung đột đến bất bình đẳng, để đưa ra các giải pháp đa phương, thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững và quyền con người cho tất cả.

(2) Nhà vua Anh Charles III đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Nhân dân Việt Nam.

Trong điện, Nhà vua đánh giá mốc son lịch sử kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập - phản ánh sức mạnh tinh thần, truyền thống văn hóa, sự đoàn kết, bền bỉ và những đóng góp ngày càng lớn của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhà vua đánh giá cao, mong muốn tăng cường mạnh mẽ quan hệ hai nước, nhất là trong bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai.

(3) Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường; Thủ tướng Cộng hòa Belarus Aleksandr Turchin đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính; Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa (Thượng viện) Quốc hội Cộng hòa Belarus Natalya Kochanova và Chủ tịch Viện Đại biểu (Hạ viện) Quốc hội Cộng hòa Belarus Igor Sergeyenko đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Trong các thư mừng, các Lãnh đạo Belarus đánh giá cao vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển đất nước; cho biết các chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm và cuộc tiếp xúc song phương giữa Lãnh đạo hai nước thời gian qua, là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ, mở ra triển vọng lớn cho quan hệ Việt Nam-Belarus và đưa quan hệ song phương hai nước lên tầm cao chiến lược mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng “Bạch Nga” Belarus Olga Chemodanova đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

(4) Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier đã gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Trong thư Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier nhấn mạnh năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tổng thống Đức khẳng định quan hệ hai nước đã không ngừng phát triển trên tinh thần xây dựng và cùng hướng tới thịnh vượng, hòa bình.

Những kết nối giữa nhân dân hai nước được đánh giá là nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương. Trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức, Tổng thống Đức cho rằng hợp tác Việt Nam-Đức càng có ý nghĩa quan trọng.

Nhân dịp này Chủ tịch Đảng Dân chủ xã hội Đức (SDP) trong liên minh cầm quyền Lars Klingbeil đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

Đồng Chủ tịch Đảng Cánh tả (Die Linke) của Đức Ines Schwerdtner và Jan van Aken đã gửi thư mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

(5) Tổng thống Cộng hòa Italy Sergio Mattarella đã gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Tổng thống Italy khẳng định quan hệ Việt Nam - Italy được xây dựng trên nền tảng tin cậy và hợp tác, hiện đã trở thành đối tác năng động trên nhiều lĩnh vực; tin tưởng mối quan hệ hiệu quả, cùng có lợi này sẽ tiếp tục được củng cố qua các sáng kiến chung, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh vai trò của hợp tác EU - ASEAN trong quá trình này.

(6) Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã gửi lời chúc mừng Quốc khánh đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Nhân dân Việt Nam.

(7) Tổng thống Cộng hòa Arab Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Trong thư, Tổng thống Ai Cập đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường tạo thêm động lực mạnh mẽ cho quan hệ song phương. Đồng thời khẳng định mong muốn của Tổng thống Al Sisi trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

(8) Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã gửi điện chúc mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường; Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE Mohamed bin Rashid Al Maktoum đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính; Phó Tổng thống UAE Mansour bin Zayed Al Nahyan đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Trong các điện mừng, Lãnh đạo UAE gửi lời chúc Chính phủ và Nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển và thịnh vượng.

(9) Thủ tướng Vương quốc Đan Mạch Mette Frederiksen đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Đan Mạch khẳng định đây là cột mốc minh chứng cho sức mạnh và sự kiên cường của Việt Nam, cũng như hành trình phát triển đáng ghi nhận mà Việt Nam đang thực hiện; bày tỏ sự tự hào khi Đan Mạch là đối tác và bạn bè của Việt Nam và nhân dân Việt Nam và mong muốn hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tăng trưởng xanh, năng lượng, thương mại và đầu tư. Trên cơ sở gần 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng Đan Mạch mong muốn nâng tầm quan hệ đối tác của chúng ta hơn nữa để mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác.

(10) Nhà vua Hà Lan Willhem Alexander đã gửi lời chúc mừng Quốc khánh đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

(11) Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

Trong điện mừng, Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định Nhân dân Việt Nam có quyền tự hào về những thành tựu đạt được khi hòa bình, ổn định và tiến bộ kinh tế-xã hội đã được củng cố vững chắc; cho biết Liên minh Châu Âu rất vinh dự được đồng hành cùng Việt Nam kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1990.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu đánh giá trong 35 năm qua, quan hệ đối tác của hai bên đã không ngừng được củng cố và phát triển sâu sắc; việc hai bên nâng tầm quan hệ sẽ là minh chứng rõ nhất cho cam kết chung của hai bên nhằm đưa quan hệ song phương tiến xa hơn nữa.

(12) Tổng thống Cộng hòa Bolivariana Venezuela Nicolas Maduro Moros đã gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Trong thư mừng, Tổng thống Nicolas Maduro bày tỏ sự ngưỡng mộ và lòng tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tầm nhìn và sự đấu tranh không mệt mỏi của Người trong việc bảo vệ quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam. Tổng thống Nicolas Maduro khẳng định quan hệ Việt Nam và Venezuela vượt ra ngoài thực tiễn ngoại giao với nền tảng là sự tin tưởng sâu sắc, tình đoàn kết và tình anh em; mong muốn đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực nhằm củng cố nền văn hóa hòa bình và một trật tự đa cực dựa trên sự hiểu biết chính trị và đối thoại mang tính xây dựng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng Cộng sản Venezuela Henry Parra, Chủ tịch Đảng Phong trào Tuyển cử Nhân dân Venezuela Gilberto Giménez Prieto, Chủ tịch Ban Lãnh đạo Toàn quốc Đảng PODEMOS, Venezuela Didalco Bolívar, Chủ tịch Đảng ENAMORATE, Venezuela José Antonio España, Tổng Bí thư Đảng Tổ quốc cho tất cả (PPT) Venezuela Ilenia Medina đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

Tổng Bí thư Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello Rondón, Ban Lãnh đạo toàn quốc Đảng Cách mạng TUPAMARO, Venezuela đã gửi thư, điện mừng đến Đảng Cộng sản Việt Nam.

(13) Đồng Chủ tịch Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) Chung Eui-yong và Mushahid Hussain Sayed đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm

Trong thư, đồng Chủ tịch ICAPP cho biết Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, tinh thần đoàn kết và những bước tiến vượt bậc, trở thành một tấm gương truyền cảm hứng về độc lập, phát triển, thịnh vượng và hội nhập quốc tế trong suốt tám thập kỷ qua.

Đồng Chủ tịch ICAPP đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã được được trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và tiến bộ xã hội, cũng như những đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao các nước: Philippines, Nhật Bản, Pháp, Belarus, Brazil và Tổng Thư ký Hội nghị Phối hợp hành động và xây dựng lòng tin tại châu Á (CICA) đã gửi các điện, thư mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam./.

Điện, thư, thông điệp chúc mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam Lãnh đạo các nước Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Đại Hàn Dân quốc, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản... đã có điện, thư và thông điệp chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.