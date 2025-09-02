Liên đoàn Bóng đá châu Á chúc mừng dịp kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam

Sáng 2/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức cuộc họp kỹ thuật trước thềm Vòng loại Giải U23 châu Á 2026 - Bảng C tại Việt Trì (Phú Thọ), với sự tham dự của các quan chức Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), VFF, đại diện Ban tổ chức, tổ trọng tài và đại diện 4 đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen.

Đại diện chủ nhà Việt Nam, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF, Trưởng Ban tổ chức Bảng C chào mừng các quan chức AFC và các đội tuyển tới Việt Nam thi đấu, đồng thời khẳng định công tác chuẩn bị cho các trận đấu tại bảng C đã được triển khai đầy đủ, đúng yêu cầu quốc tế, với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan.

Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú chúc các đội thi đấu thành công, đạt được mục tiêu của mình và có những trải nghiệm đáng nhớ trong thời gian lưu trú tại Việt Trì, Phú Thọ.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú đã chia sẻ về niềm vui, niềm hân hoan của người dân Việt Nam trong dịp kỷ niệm ngày lễ trọng đại của đất nước. Các thành viên tham dự cuộc họp đã gửi những lời chúc mừng, hòa trong niềm vui chung của đất nước Việt Nam.

Trong nội dung chính, giám sát trận đấu và giám sát trọng tài của AFC đã phổ biến điều lệ giải, những cập nhật về Luật thi đấu FIFA và hướng dẫn các đội hoàn tất thủ tục đăng ký danh sách, màu áo thi đấu.

Theo đó, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống ở trận mở màn gặp U23 Bangladesh vào tối mai, 3/9.

Đại diện lãnh đạo địa phương phát biểu tại cuộc họp, ông Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ bày tỏ vinh dự khi tỉnh nhà tiếp tục được AFC và VFF tín nhiệm lựa chọn là địa điểm đăng cai.

"Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành của tỉnh đã nỗ lực phối hợp để đảm bảo công tác tổ chức diễn ra thuận lợi và chu đáo, đồng thời gửi lời mời các đội tuyển và quan khách dành thời gian trải nghiệm những giá trị văn hóa và cảnh quan đặc sắc của Đất Tổ," ông Đào Tiến Cường nhấn mạnh.

Để phục vụ người hâm mộ đến sân cổ vũ, Ban tổ chức thông báo mở bán vé trực tiếp từ 14h ngày 2/9 tại quầy bán vé đặt ở cổng chính Nhà luyện tập và thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ (đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì)./.

Lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại Giải Bóng đá U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

