Điều tra nguyên nhân vụ cháy xe trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương

Khoảng 2 giờ 40 sáng 24/11, ôtô giường nằm biển số 94B-004.68 bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.

Sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy-cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp đơn vị quản lý cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy khiến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương bị ùn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng phải tạm thời đóng hướng lên của tuyến cao tốc và hướng dẫn các phương tiện chuyển sang lưu thông qua Quốc lộ 1A để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác xử lý hiện trường./.

