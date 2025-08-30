Đoàn Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản từ ngày 28-30/8, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải làm trưởng đoàn - đã có các cuộc gặp làm việc với Chủ tịch Ủy ban Điều hành của Hạ viện, Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về cải cách chính trị của Thượng viện, đại diện Cơ quan bầu cử thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Saitama Shirato Yukihito và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, tại các cuộc gặp lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện của Nhật Bản, cả Chủ tịch Ủy ban Cải cách Chính trị Thượng viện Furukawa Motohisa và Chủ tịch Ủy ban Điều hành Hạ viện Hamada Yasukazu đã nồng nhiệt chào đón đoàn, bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong công tác bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban Cải cách Chính trị Thượng viện Furukawa Motohisa đề cập đến vấn nạn lan truyền tin giả hoặc thông tin sai lệch, vu khống trong các cuộc bầu cử, coi đây là vấn đề lớn trong việc đảm bảo tính công bằng của các cuộc bầu cử.

Ông cho biết Ủy ban của ông đã có các cuộc thảo luận sôi nổi để khắc phục tình trạng này, đồng thời bày tỏ hy vọng các kinh nghiệm mà Nhật Bản tích lũy được sẽ giúp ích cho Việt Nam.

Nhân dịp này, bà Nguyễn Thanh Hải trân trọng mời Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về cải cách chính trị của Thượng viện Nhật Bản sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải làm việc với Chủ tịch Ủy ban Điều hành Hạ viện Hamada Yasukazu. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)



Tại Hạ viện, Chủ tịch Ủy ban Điều hành Hạ viện Hamada Yasukazu khẳng định Nhật Bản và Việt Nam là hai đối tác quan trọng, cùng nhau hợp tác để đảm bảo an ninh và tự do thương mại ở châu Á-Thái Bình Dương.

Ông bày tỏ mong muốn hai nước đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực để xứng tầm với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Ông nhấn mạnh hai nước đã có những chuyến thăm lãnh đạo cấp cao song phương như chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Nhật Bản vào cuối năm 2024, chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đến Việt Nam vào tháng 4/2025...

Những chuyến thăm này thể hiện mối quan hệ nồng ấm giữa hai nước. Chủ tịch Yasukazu cho rằng, trong bối cảnh các biến động kinh tế thế giới khó lường, Việt Nam dưới sự chèo lái của Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiến hành nhiều cải cách mạnh mẽ.

Ông mong muốn hai nước sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động giao lưu và đầu tư, thông qua việc đảm bảo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Trong lời đáp từ, Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, cùng các nghị sỹ; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của phía Nhật Bản đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản, được ký kết tháng 12/2024, là nền tảng quan trọng để tăng cường hiệu quả hợp tác nghị viện song phương và đa phương; đồng thời đề xuất đẩy mạnh trao đổi đoàn, giao lưu nghị sỹ, nhất là nghị sỹ trẻ, nữ nghị sỹ; phát huy vai trò cầu nối của nghị sỹ hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác địa phương, doanh nghiệp; mở rộng hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực chuyên môn của Ủy ban công tác đại biểu như công tác bầu cử, công tác tổ chức và công tác cán bộ trong khối đại biểu dân cử,…

Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại Cơ quan Bầu cử Nhật Bản. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Hai bên nhất trí cho rằng hợp tác nghị viện là một kênh quan trọng trong tổng thể quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tại cuộc làm việc với đại diện Cơ quan bầu cử Nhật Bản, phía Nhật Bản đã giới thiệu hệ thống bầu cử của nước này và chia sẻ các kinh nghiệm về xác định tư cách của ứng cử viên cũng như các biện pháp hỗ trợ cho ứng cử viên trong quá trình bầu cử.

Đoàn Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bầu cử, nhất là khi Việt Nam đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải cho biết Việt Nam đang triển khai nhiều đổi mới, trong đó có sắp xếp, cải cách đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bầu cử.

Bà bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự trao đổi quý báu từ phía Nhật Bản trong việc bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ phục vụ công tác bầu cử, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bầu cử…

Trước đó, ngày 28/8, đoàn công tác đã thăm và làm việc tại tỉnh Saitama. Tại cuộc gặp, hai bên khẳng định hợp tác cấp địa phương là kênh quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, lao động và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao gần 100 doanh nghiệp Saitama đang đầu tư tại Việt Nam, trong đó có nhiều doanh nghiệp tập trung tại Khu Công nghiệp Nhơn Trạch (Đồng Nai); nhấn mạnh Saitama là địa phương giàu tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo và công nghệ cao.

Cùng ngày, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, nghe báo cáo về tình hình hợp tác song phương, đời sống cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và định hướng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới./.

