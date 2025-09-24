Xã hội

Giao thông

Đồng Nai: Xe khách giường nằm va chạm xe máy trong đêm khiến 2 người thương vong

Vụ tai nạn nghiêm trọng tại Đồng Nai giữa xe khách và xe máy khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương, nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ.

Đậu Tất Thành
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)
Tối 23/9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT.741 (đoạn qua xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai) giữa xe khách giường nằm và xe máy khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 tối cùng ngày, chiếc xe khách giường nằm biển số 47H-058.37 (chưa rõ người điều khiển), lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Lắk, đến xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai, bất ngờ va chạm với xe máy biển số 93L2-5911 do 2 nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi điều khiển chở nhau, lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến 2 nam thanh niên và xe máy bị văng xuống đường. Một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu sau đó. Chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tai nạn #xe khách va chạm xe máy #tai nạn giao thông đồng nai #vụ tai nạn 23/9 Đồng Nai
