Đồng Nai: Xuyên đêm gói bánh cứu trợ đồng bào vùng lũ

Ngày 23/11, đại diện lãnh đạo phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) cho biết từ tối 22/11, hàng trăm người dân tại phường đã tập trung cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét và đóng gói nhu yếu phẩm xuyên đêm để gửi hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

Trong đêm, cả khuôn viên Nhà văn hóa khu phố 3A, phường Trảng Dài sáng rực đèn. Hàng chục tấn nhu yếu phẩm gồm quần áo, mỳ ăn liền, gạo, sữa, nước, bánh… của người dân tự nguyện mang tới quyên góp được phân loại, đóng bọc cẩn thận để gửi tới người dân vùng lũ.

Đặc biệt, từ chiều 22 đến rạng sáng 23/11, hàng trăm người già, cựu chiến binh, thanh niên, phụ nữ, trẻ em đã tập trung trước sân để gói bánh chưng, bánh tét.

Mỗi người tham gia được phân công công việc rõ ràng: trẻ em tham gia rửa, lau khô lá dong lá chuối; người lớn vo gạo, tẩy vỏ đậu xanh, ướp thịt, gói bánh, chẻ củi, đốt lửa…, với tinh thần hết sức khẩn trương.

Bánh gói đến đâu được chuyển ngay ra khu vực nấu với hơn 10 nồi cỡ lớn chờ sẵn. Toàn bộ gạo, thịt, đậu, lá dong, lá chuối đều được người dân quyên góp và cùng thực hiện.

Chị Nguyễn Thị Thương, người dân phường Trảng Dài cho biết qua theo dõi thông tin, chị rất xót lòng khi nhìn thấy cảnh đồng bào mình thiệt hại lớn do lũ. Nghe được thông tin phường Trảng Dài kêu gọi người dân tham gia gói bánh, chị nhanh chóng thu gom quần áo cũ, hàng hóa trong nhà đem tới để gửi đi cứu trợ và cùng hỗ trợ gói bánh với bà con.

“Mấy hôm nay, thấy cảnh người dân miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề trong lũ lụt, chúng tôi tập trung về đây cùng nhau thức xuyên đêm để gói và nấu bánh. Chỉ mong những chiếc bánh, phần đồ cứu trợ kịp đến tay người dân, giúp họ có thêm phần nghị lực để vượt qua hoạn nạn,” chị Thương chia sẻ.

Là người phát động chương trình gói bánh chưng, anh Hồ Thanh Tâm (ngụ phường Trảng Dài) cho biết anh đăng thông tin lên mạng xã hội để kêu gọi người dân tham gia ủng hộ.

Ban đầu nhóm dự định gói khoảng 1.000 cái bánh chưng, bánh tét gửi người dân vùng lũ. Tuy nhiên sau khi phát động, có hàng ngàn người dân ở Trảng Dài và lân cận trực tiếp đóng góp sức người, mang hàng hóa đến ủng hộ đồng bào miền Trung. Một số người ở xa gửi tiền nhờ mua nhu yếu phẩm.

Hàng trăm người dân phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) tập trung cùng nhau gói hơn 4.000 chiếc bánh chưng, bánh tét hỗ trợ người dân vùng lũ. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

“Đến nay, nhóm đã gói được hơn 4.000 bánh chưng, bánh tét, vượt dự kiến. Người dân vẫn tiếp tục đến gửi hàng ủng hộ lũ lụt, chúng tôi đang gói thêm bánh để cứu trợ đồng bào,” anh Tâm cho biết.

Ngoài bánh chưng, bánh tét, người dân còn ủng hộ 1.000 thùng sữa, 3.000 thùng mỳ ăn liền, 10 tấn quần áo… với tổng lượng hàng hóa được quyên góp khoảng 50 tấn. Số hàng này sẽ được chia đều lên 3 xe tải chở ngay ra các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên cứu trợ người dân./.

