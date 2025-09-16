Du khách cùng lữ hành vượt núi rừng mang yêu thương đến vùng biên viễn

Bền bỉ đến với những điểm trường vùng Đông Tây Bắc suốt gần 15 năm qua, hành trình “Áo ấm cho em” của Công ty Vietravel Hà Nội đã góp phần giúp trẻ em nghèo miền biên viễn vững bước tới trường. Năm nay, chương trình tour đặc biệt của đơn vị lữ hành này vừa cùng hơn 30 du khách hoàn thành chặng đường kết hợp từ thiện tại điểm trường mầm non Lũng Đẩy, xã Quốc Toản, tỉnh Cao Bằng.

Điểm dừng chân là một mái trường nhỏ cheo leo giữa núi rừng, nơi học tập của hơn 30 em nhỏ dân tộc Mông có gia cảnh còn nhiều thiếu thốn. Hằng ngày, các em phải vượt dốc, lội suối, thậm chí đi bộ cả chục cây số mới tới lớp. Chương trình thiện nguyện được tổ chức tại nhà văn hóa thôn, ngay cạnh điểm trường có không gian đơn sơ nhưng ấm cúng, nơi cả bản cùng quây quần chia sẻ yêu thương.

Tại đây, Vietravel và đoàn khách đã trao tặng những phần quà thiết thực như tivi, máy lọc nước, bình nóng lạnh, áo ấm và đồ dùng học tập… cho các em nhỏ và nhà trường. Những món quà được trao tận tay với mong muốn tiếp thêm động lực để thầy trò bám lớp, giữ lửa tri thức giữa núi rừng xa xôi.

Những ánh mắt lấp lánh, nụ cười giòn tan của các em đã trở thành món quà ấm áp và ý nghĩa dành cho những trái tim thiện nguyện. Đặc biệt, một số gia đình trong đoàn khách cho con nhỏ đi cùng để các em có cơ hội trải nghiệm hành trình thiện nguyện.

Du khách nhí Tuệ Linh (12 tuổi) chia sẻ: “Con thấy các bạn nhỏ ở đây vất vả lắm, phải đi xa mới đến được trường. Nhưng khi nhận quà, các bạn vẫn cười thật tươi, múa hát chào đón chúng con. Con cảm nhận thấy sự khác biệt giữa cuộc sống ở thành thị và vùng cao, thấy mình may mắn hơn và mong muốn sau này có thể giúp đỡ nhiều bạn nhỏ hơn nữa. Con cảm ơn chương trình đã cho con cơ hội được gặp và sẻ chia cùng các bạn.”

Tham gia hành trình này, các du khách nhí vừa được trải nghiệm khám phá điểm đến vừa được khơi gợi tình yêu thương và trách nhiệm xã hội. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Mỗi chuyến đi không chỉ mang đến những trải nghiệm khám phá, mà còn khơi gợi tình yêu thương và trách nhiệm xã hội trong mỗi du khách. Đặc biệt, với thế hệ trẻ, hành trình từ thiện chính là “bài học trưởng thành,” giúp các em biết trân trọng giá trị của sự sẻ chia, đồng cảm và tình yêu quê hương đất nước.

Thêm một điểm sáng ý nghĩa trong hành trình du lịch kết hợp từ thiện lần này chính là buổi giao lưu, tri ân các đồng chí đang ngày đêm canh giữ biên cương của Tổ quốc Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2/9.

Tại đây, du khách đã đến thăm hỏi, tìm hiểu đường sống của gần 90 cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Chương trình du lịch ý nghĩa với cả đơn vị tổ chức và du khách. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Cùng với lời tri ân, Vietravel đã gửi tặng một số phần quà thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn và động viên tinh thần các chiến sỹ.

Đại diện Đồn Biên Phòng, chiến sỹ trẻ Bế Ích Toàn bày tỏ: “Chúng tôi rất xúc động khi Vietravel và đoàn khách đã vượt đường xa đến thăm, mang theo cả tình cảm của hậu phương gửi tới những người lính biên cương. Đây là sự động viên kịp thời, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để cán bộ, chiến sĩ thêm vững vàng nơi tuyến đầu của Tổ quốc.”

Bên cạnh hoạt động thiện nguyện, du khách Vietravel còn có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ của miền biên viễn. Nổi bật là thác Bản Giốc - một trong những thác nước tự nhiên lớn và đẹp nhất Đông Nam Á, làng đá cổ Khuổi Kỵ - nơi lưu giữ những ngôi nhà trình tường bằng đá hàng trăm năm tuổi, mái ngói rêu phong trầm mặc giữa thung lũng xanh…

Hơn một thập kỷ qua, chương trình “Áo ấm cho em” đã trở thành dấu ấn nhân văn của lữ hành Vietravel, khẳng định cam kết lâu dài: đồng hành cùng khách hàng để mỗi chuyến đi không chỉ là du lịch, mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương, kết nối những trái tim, và góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn./.

Du khách thăm các chiến sỹ ở Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

10 tập thể đạt Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2024: Hành động vì cộng đồng Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024 xướng tên 10 tập thể đã có những thành tích xuất sắc trong hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.