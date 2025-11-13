Du lịch Hà Nội: Chuyển mình từ "trạm trung chuyển" thành điểm đến hấp dẫn

Nếu trước đây, du khách quốc tế chỉ coi Hà Nội là “trạm trung chuyển” trước khi đi Hạ Long hay Sa Pa, thì nay, các sản phẩm du lịch nội đô về đêm như Hoàng Thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò cùng các tuyến trải nghiệm ngoại thành như Sóc Sơn, Mỹ Đức, Ba Vì… đã góp phần giữ chân du khách ở lại và coi Thủ đô là điểm đến chính./.
Du lịch Hà Nội bứt phá mạnh mẽ để trở thành điểm đến hàng đầu khu vực
Du lịch Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ với hàng loạt sản phẩm đặc sắc, hạ tầng đồng bộ, hiện đại và tầm nhìn khát vọng - trở thành trung tâm du lịch-văn hóa-di sản hàng đầu khu vực.