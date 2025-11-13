Du lịch Hà Nội: Chuyển mình từ "trạm trung chuyển" thành điểm đến hấp dẫn

Nếu trước đây, du khách quốc tế chỉ coi Hà Nội là “trạm trung chuyển” trước khi đi Hạ Long hay Sa Pa, thì nay, các sản phẩm du lịch nội đô đã góp phần giữ chân du khách ở lại.

Nếu trước đây, du khách quốc tế chỉ coi Hà Nội là “trạm trung chuyển” trước khi đi Hạ Long hay Sa Pa, thì nay, các sản phẩm du lịch nội đô về đêm như Hoàng Thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò cùng các tuyến trải nghiệm ngoại thành như Sóc Sơn, Mỹ Đức, Ba Vì… đã góp phần giữ chân du khách ở lại và coi Thủ đô là điểm đến chính./.