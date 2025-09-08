Duyệt kế hoạch vay, trả nợ công 2025 và Chương trình quản lý nợ công 2025-2027

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1940/QĐ-TTg ngày 8/9/2025 phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2025 và Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2025-2027.

Mục tiêu là đảm bảo nguồn để trả nợ đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ công, không ảnh hưởng đến hệ số tín nhiệm quốc gia; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu danh mục nợ trái phiếu Chính phủ phù hợp với điều kiện thị trường và nhu cầu triển khai.

Đồng thời, đảm bảo nhiệm vụ huy động vốn vay thông qua đa dạng hóa nguồn vốn và phương thức vay trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu cân đối ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội với mức độ chi phí-rủi ro phù hợp, tập trung ưu tiên huy động vốn nước ngoài cho các dự án lớn, quan trọng có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái.

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu an toàn nợ trong mức trần, ngưỡng cảnh báo được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thúc đẩy phát triển thị trường vốn trong nước; tận dụng tối đa nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Năm 2025, Chính phủ vay tối đa 815.238 tỷ đồng và trả nợ tối đa 506.949 tỷ đồng

Về Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2025, Kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 815.238 tỷ đồng gồm:

- Vay cho cân đối ngân sách trung ương tối đa 804.242 tỷ đồng, trong đó vay bù đắp bội chi ngân sách trung ương tối đa 443.100 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc không quá 361.142 tỷ đồng;

- Vay về cho vay lại tối đa 10.996 tỷ đồng.

Nguồn huy động linh hoạt từ các công cụ (i) phát hành trái phiếu Chính phủ (ii) vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; và (iii) trong trường hợp cần thiết, vay từ các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Trả nợ của Chính phủ tối đa 506.949 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 468.542 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại tối đa 38.407 tỷ đồng.

Về vay được Chính phủ bảo lãnh, Quyết định nêu rõ:

- Mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam là 0 đồng.

- Mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh năm 2025 của Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa 10.521 tỷ đồng.

- Đối với bảo lãnh cho doanh nghiệp vay trong nước và ngoài nước: Theo nguyên tắc nêu tại Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội, không bố trí hạn mức bảo lãnh Chính phủ năm 2025 do các dự án không có nhu cầu rút vốn, chỉ trả nợ.

Kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương: Tổng mức vay trong năm 31.773 tỷ đồng. Tổng trả nợ gốc 3.323 tỷ đồng; tổng trả lãi và phí 3.147 tỷ đồng.

Vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh năm 2025: Hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả khoảng 5.500 triệu USD; tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn khoảng 18-20% so với cuối năm 2024.

Quyết định nêu Kế hoạch vay, trả nợ năm 2025 thực hiện trong các mức tối đa nêu ở trên; trường hợp phát sinh nhu cầu vượt mức tối đa nêu trên, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch.

Tổng mức vay giai đoạn 2025-2027 tối đa khoảng 2.218 nghìn tỷ đồng

Đối với Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2025-2027, về vay, trả nợ của Chính phủ, Quyết định nêu rõ: Tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn 2025-2027 tối đa khoảng 2.218 nghìn tỷ đồng, trong đó vay cho ngân sách trung ương khoảng 2.183 nghìn tỷ đồng; vay về cho vay lại từ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài khoảng 35 nghìn tỷ đồng.

Tổng trả nợ của Chính phủ giai đoạn giai đoạn 2025-2027 tối đa khoảng 1.346 nghìn tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 1.226 nghìn tỷ đồng; trả nợ các khoản vay về cho vay lại khoảng 120.000 tỷ đồng.

Chủ động bố trí nguồn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, làm ảnh hưởng đến các cam kết quốc tế của Chính phủ.

Về hạn mức bảo lãnh Chính phủ, đối với bảo lãnh cho 02 ngân hàng chính sách phát hành trái phiếu, Quyết định quy định mức bảo lãnh cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong giai đoạn 2025-2027 tối đa 14.160 tỷ đồng.

Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội thì căn cứ vào tình hình thu hồi nợ đến hạn thực tế của các chương trình tín dụng thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội cũng như tình hình phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh trên thị trường, giai đoạn 2026-2027 mức bảo lãnh phát hành cho Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng theo cùng nguyên tắc với năm 2025, bằng số trả nợ trái phiếu đến hạn trừ số thu hồi nợ Chương trình phục hồi.

Quán triệt mục tiêu kiểm soát chặt chẽ cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong phạm vi hạn mức bảo lãnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt; mức rút vốn không vượt quá nghĩa vụ trả nợ gốc trong năm.

Về vay, trả nợ của chính quyền địa phương: Khống chế hạn mức bội chi và nợ của chính quyền địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định của pháp luật liên quan.

Giám sát nợ công, nợ Chính phủ, nợ chính quyền địa phương

Quyết định yêu cầu đối với các khoản vay nước ngoài của Chính phủ cho chương trình, dự án, giao các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 chi tiết theo danh mục, mức vốn bố trí của từng dự án theo thời hạn quy định tại Luật Đầu tư công; các dự án mới vay nước ngoài tập trung ưu tiên cho các dự án quan trọng có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái; khắc phục các tồn tại liên quan đến giải ngân chậm các dự án sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi.

Các Bộ ngành, địa phương thực hiện quản lý nhà nước, theo dõi, kiểm tra, giám sát, thanh tra, báo cáo và cung cấp thông tin về nợ công, nợ Chính phủ, nợ chính quyền địa phương theo quy định; đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phù hợp với danh mục các dự án được bố trí vốn đầu tư công hàng năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm, góp phần nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn vay, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.

Phát hành đa dạng các loại kỳ hạn trái phiếu Chính phủ

Bộ Tài chính kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương, tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ; nghiên cứu các phương thức huy động vốn vay mới, đảm bảo huy động đủ vốn vay cho đầu tư phát triển, đáp ứng các dự án lớn về hạ tầng giao thông, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số. Đồng thời kiểm soát nợ công, nợ nước ngoài quốc gia trong giới hạn trần, ngưỡng cảnh báo giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, Bộ Tài chính chủ động điều hành khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ theo nhu cầu và khả năng hấp thụ của thị trường, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách Trung ương với lãi suất phù hợp điều kiện thị trường.

Phát hành đa dạng các loại kỳ hạn trái phiếu Chính phủ, đảm bảo kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân theo mục tiêu đề ra của Quốc hội; chủ động điều hành dự toán chi trả nợ năm 2025 của ngân sách trung ương và huy động từ phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2025; bố trí thanh toán trả nợ đầy đủ, đúng hạn, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn làm ảnh hưởng đến các cam kết của Chính phủ và hệ số tín nhiệm quốc gia...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện hạn mức nợ nước ngoài tự vay tự trả của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, bảo đảm trong hạn mức được phê duyệt; chủ trì quản lý nợ nước ngoài của khu vực tư nhân và chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp diễn biến tiêu cực./.

