EP thông qua nghị quyết quy định tối thiểu 16 tuổi mới được dùng mạng xã hội

Nghị viện châu Âu (EP) hôm 26/11 đã thông qua một nghị quyết mang tính định hướng, trong đó đề nghị áp dụng độ tuổi tối thiểu mặc định là 16 tuổi đối với người sử dụng các nền tảng mạng xã hội.

Đề xuất nhằm hướng tới việc xây dựng một môi trường trực tuyến an toàn, lành mạnh và phù hợp với lứa tuổi của trẻ em trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh chóng.

Theo bản dự thảo nghị quyết được công bố hồi tháng 10, cơ quan lập pháp châu Âu đề xuất thiết lập ngưỡng tuổi kỹ thuật số thống nhất trên toàn Liên minh châu Âu (EU). Cụ thể, người dùng dưới 16 tuổi sẽ không được phép truy cập các nền tảng mạng xã hội trực tuyến, trừ trường hợp có sự đồng ý hợp lệ của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Nghị viện cho rằng việc thiết lập mức tuổi chung có thể góp phần giảm thiểu nguy cơ trẻ tiếp xúc với những nội dung không phù hợp, cũng như hạn chế tình trạng thu thập dữ liệu đối với nhóm người dùng chưa trưởng thành.

Bên cạnh mốc 16 tuổi, nghị quyết cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đặt ra giới hạn tuổi tối thiểu 13 đối với việc truy cập các nền tảng mạng xã hội và dịch vụ chia sẻ video. Ngưỡng tuổi này đồng thời được đề xuất áp dụng cho các dịch vụ “bạn đồng hành AI," tức các hệ thống trí tuệ nhân tạo được thiết kế để tương tác cá nhân với người dùng.

Việc đưa ra hai mức tuổi nhằm bảo đảm trẻ em ở độ tuổi nhỏ hơn không tiếp cận sớm với môi trường trực tuyến phức tạp, đồng thời tạo cơ sở cho các quốc gia thành viên xây dựng biện pháp quản lý phù hợp.

Dù nhận được sự quan tâm rộng rãi, nghị quyết của EP không mang tính ràng buộc pháp lý và không tự đặt ra các nghĩa vụ bắt buộc đối với quốc gia thành viên. Đây được xem là văn bản mang tính định hướng chính sách, nhằm thúc đẩy thảo luận và định hình khuôn khổ pháp lý cho không gian mạng trong thời gian tới.

Nghị viện cho biết, việc thống nhất quan điểm về độ tuổi tối thiểu là một bước quan trọng trong nỗ lực tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trước các nội dung độc hại, hành vi tiêu cực trên mạng cũng như rủi ro liên quan tới dữ liệu cá nhân.

Trong những năm gần đây, sự phổ biến của mạng xã hội và các nền tảng tương tác trực tuyến đã tạo ra nhiều thách thức về quản lý, đặc biệt đối với trẻ em và thiếu niên.

Các cơ quan chức năng châu Âu cho rằng cần thiết phải có biện pháp kiểm soát phù hợp, đồng thời khuyến khích trách nhiệm từ phía doanh nghiệp công nghệ trong việc bảo vệ quyền lợi nhóm đối tượng này./.

Đan Mạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội Đan Mạch cho rằng trẻ em và thanh thiếu niên bị gián đoạn giấc ngủ, mất đi sự bình yên và khả năng tập trung, đồng thời chịu áp lực ngày càng tăng từ các mối quan hệ trên không gian mạng.