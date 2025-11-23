Tập đoàn Meta bị cáo buộc che giấu bằng chứng về tác hại của mạng xã hội

Theo hồ sơ chưa chỉnh sửa trong vụ kiện do các học khu Mỹ đệ trình, tập đoàn công nghệ Meta đã dừng nghiên cứu nội bộ về tác động của Facebook và Instagram đối với sức khỏe tinh thần sau khi phát hiện bằng chứng mang tính nhân quả cho thấy sản phẩm gây hại cho người dùng.



Dự án năm 2020 mang tên “Project Mercury” phối hợp với Nielsen cho thấy người ngừng dùng Facebook trong 1 tuần báo cáo mức độ trầm cảm, lo âu, cô đơn và so sánh xã hội giảm xuống. Tuy nhiên, Meta đã dừng nghiên cứu, cho rằng kết quả bị ảnh hưởng bởi “bối cảnh truyền thông.” Nội bộ, các nhà nghiên cứu vẫn xác nhận tính hợp lệ của phát hiện này.



Dù tài liệu nội bộ nêu mối liên hệ nhân quả giữa sản phẩm và tác động tiêu cực, Meta vẫn nói với Quốc hội Mỹ rằng họ không thể định lượng mức độ ảnh hưởng đối với thiếu niên. Người phát ngôn Meta Andy Stone cho biết nghiên cứu dừng lại vì “phương pháp luận có vấn đề” và công ty đã thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ thanh thiếu niên.



Cáo buộc nhằm vào Meta là một phần trong hồ sơ của hãng luật Motley Rice, đại diện cho các học khu kiện Meta, Google, TikTok và Snapchat với lập luận các nền tảng cố tình che giấu rủi ro đối với người dùng, phụ huynh và giáo viên. TikTok, Google và Snapchat chưa đưa ra bình luận.



Các cáo buộc bao gồm khuyến khích trẻ dưới 13 tuổi sử dụng nền tảng, không xử lý nội dung lạm dụng trẻ em và tìm cách chi trả cho các tổ chức để họ bảo vệ sản phẩm trên truyền thông.



Hồ sơ nêu nhiều cáo buộc chi tiết với Meta, gồm: thiết kế tính năng an toàn kém hiệu quả; yêu cầu tài khoản phải bị phát hiện 17 lần liên quan buôn người mới xóa; tối ưu hóa tương tác dù dẫn đến nội dung gây hại; trì hoãn ngăn các đối tượng săn mồi liên hệ trẻ em; và không ưu tiên ngân sách an toàn trẻ em.



Meta bác bỏ các cáo buộc trên, cho rằng hồ sơ “trích dẫn có chọn lọc” và các biện pháp an toàn hiện vẫn “hiệu quả.” Phiên điều trần dự kiến diễn ra ngày 26/1/2026 tại Tòa án quận Bắc California.

Hiện nay, trên thế giới, nhiều quốc gia đã triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu tác hại của mạng xã hội đối với người dùng, nhất là trẻ em. Trong đó, ngày 7/11, Chính phủ Đan Mạch thông báo ban hành quy định cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội.

Cơ quan chức năng Đan Mạch nhấn mạnh, trẻ em và thanh thiếu niên bị gián đoạn giấc ngủ, mất đi sự bình yên và khả năng tập trung, đồng thời chịu áp lực ngày càng tăng từ các mối quan hệ trên không gian mạng.

Biện pháp này được đánh giá là một trong những động thái mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của một chính phủ châu Âu nhằm ứng phó với những lo ngại về việc trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội - vấn đề đang thu hút sự quan tâm trên toàn cầu trong bối cảnh đời sống trực tuyến ngày càng phổ biến.

Trước đó, Quốc hội Australia cũng đã thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Các nền tảng như TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X và Instagram có thể bị phạt tới 50 triệu AUD (tương đương 33 triệu USD) nếu không ngăn chặn được việc trẻ dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản./.

