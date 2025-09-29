EU rút gọn thủ tục, tối ưu hóa Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 29/9, Hội đồng châu Âu đã thông qua quy định mới nhằm đơn giản hóa Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU).

Quy định này được đánh giá là bước tiến quan trọng giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, giảm bớt thủ tục hành chính và chi phí khi nhập khẩu hàng hóa, đồng thời vẫn duy trì các mục tiêu bảo vệ môi trường.

Theo CBAM, EU sẽ đánh thuế carbon đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào thị trường các nước thuộc liên minh này dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất ở nước sở tại.

Bà Marie Bjerre, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Đan Mạch - quốc gia hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU - nhấn mạnh để vừa thực hiện chuyển đổi xanh vừa nâng cao sức cạnh tranh, châu Âu cần giảm bớt những gánh nặng không cần thiết cho doanh nghiệp.

Quy định mới giúp các doanh nghiệp hoạt động dễ dàng hơn mà không làm giảm cam kết về môi trường.

Một điểm nổi bật của quy định là áp dụng ngưỡng “tối thiểu” theo khối lượng. Các nhà nhập khẩu có tổng khối lượng hàng hóa CBAM không quá 50 tấn mỗi năm sẽ được miễn các thủ tục CBAM.

Điều này giúp doanh nghiệp nhỏ và cá nhân nhập khẩu lượng hàng hạn chế sẽ có nhiều thuận lợi hơn, đồng thời tránh gây gián đoạn khi cơ chế CBAM được áp dụng đầy đủ từ năm sau.

Theo quy định, hàng hóa vẫn được phép nhập khẩu trong thời gian chờ đăng ký CBAM nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Ngoài ra, quy định mới cũng rút gọn thủ tục cấp phép, tối ưu quy trình thu thập dữ liệu, điều chỉnh cách tính lượng khí thải và trách nhiệm tài chính, đồng thời làm rõ các quy định về thẩm định và xử phạt.

Những thay đổi này giúp môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi và đảm bảo hiệu quả của cơ chế CBAM.

Văn bản pháp lý sẽ được công bố trên Công báo chính thức của EU trong vài ngày tới và có hiệu lực sau đó 3 ngày.

Đây là một phần trong nỗ lực của châu Âu nhằm xây dựng môi trường kinh doanh thông minh, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng./.

