Evergrande đàm phán bán lại công ty con sản xuất xe điện cho người ẩn danh

Các mẫu xe điện của Evergrande NEV. (Ảnh: Caixin)

Công ty phát triển bất động sản đang gặp khó khăn Evergrande đang đàm phán bán lại công ty sản xuất xe điện được niêm yết tại thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) cho một người mua ẩn danh.

Diễn biến trên đã hồi sinh giá cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện này trong tình hình khủng hoảng thiếu tiền mặt nghiêm trọng.

Evergrande New Energy Vehicle mới đây thông báo các cổ đông có quyền kiểm soát, đang nắm giữ 58,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty này, đã tham gia vào các cuộc đàm phán để thoái vốn theo hai giai đoạn.

Evergrande New Energy Vehicle không nêu tên các cổ đông này, nhưng theo báo cáo thường niên mới nhất của công ty được công bố vào cuối tháng trước, China Evergrande Group và các đơn vị do tập đoàn này kiểm soát đang nắm giữ số cổ phần giống như trên.

Cổ phiếu của Evergrande New Energy Vehicle đã khép lại phiên giao dịch ngày 27/5 ở mức giá 0,71 HKD, tăng gần 87% so với phiên giao dịch trước đó vào ngày 17/5. Cổ phiếu của Evergrande New Energy Vehicle đã bị đình chỉ giao dịch cho đến khi thông báo trên được đưa ra.

Theo thông báo lên Sàn giao dịch Hong Kong, "bên mua thứ ba" được đề cập là một bên "độc lập" với tập đoàn nhưng có khả năng cung cấp tín dụng để tài trợ cho "hoạt động liên tục" và "phát triển mảng kinh doanh xe điện của tập đoàn."

Evergrande New Energy Vehicle cũng nhấn mạnh rằng không có thỏa thuận "ràng buộc pháp lý" và thương vụ này còn phụ thuộc vào các cuộc đàm phán tiếp theo. Quan trọng hơn, công ty này nhấn mạnh rằng họ "chưa nhận được bất kỳ bằng chứng nào về nguồn tài trợ và năng lực tài chính" từ người mua tiềm năng.

Trong khi đó, Evergrande New Energy Vehicle tiết lộ rằng họ đang phải trải qua tình trạng "thiếu hụt vốn nghiêm trọng." Nhà máy chính của họ ở Thiên Tân "đã ngừng sản xuất từ đầu năm nay."

Nhà máy tại Thiên Tân chính thức bắt đầu sản xuất xe điện vào tháng 9/2022. Tính đến cuối năm ngoái, tổng cộng 1.700 chiếc Hengchi 5 đã được sản xuất.

Trong báo cáo thường niên mới nhất, Evergrande New Energy Vehicle cho biết con số sản lượng nói trên "không đạt yêu cầu," trong khi tổng doanh số chỉ đạt 1.389 chiếc vào cuối năm ngoái.

Nhà sản xuất ôtô này cho biết họ nhận được "cam kết đầu tư" 13,75 tỷ nhân dân tệ (1,9 tỷ USD) cho việc xây dựng các cơ sở sản xuất ở Thiên Tân, Thượng Hải, Quảng Châu và các địa điểm khác, nhưng xác nhận rằng họ "không có khoản đầu tư lớn nào" trong năm 2023, theo thông báo chính thức.

Tuần trước, Evergrande New Energy Vehicle cho biết đã nhận được thư từ chính quyền địa phương yêu cầu trả lại 1,9 tỷ nhân dân tệ tiền khuyến khích và trợ cấp đã được cung cấp, vì họ đã "không thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng" của các bên. Công ty cảnh báo rằng điều này có thể có "tác động tiêu cực đáng kể đến tình hình tài chính và hoạt động của công ty."

China Evergrande Group, hiện đang trong quá trình thanh lý theo lệnh của Tòa án Tối cao Hong Kong được ban hành vào tháng Một, trước đó đã không thực hiện được kế hoạch được bán 27,5% cổ phần tại Evergrande New Energy Vehicle với giá 3,88 tỷ HKD (497 triệu USD) cho NWTN, một công ty được niêm yết trên sàn Nasdaq do doanh nhân Trung Quốc Alan Nan Wu sáng lập.

Evergrande, từng là công ty bất động sản giá trị nhất thế giới, đã sụp đổ vào năm 2021. Sự sụp đổ đó đã gây ra cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực này và kéo tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc đi xuống.

Trong khi đó, Country Garden, từng là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc, đang quay cuồng với khoản nợ trị giá khoảng 194 tỷ USD. Công ty đã chính thức vỡ nợ vào năm ngoái. Country Garden gần đây đã nhận được đơn yêu cầu thanh lý tài sản ở Hong Kong từ một chủ nợ vì không thanh toán khoản vay 1,6 tỷ HKD (204 triệu USD).

Country Garden cho biết ngành bất động sản Trung Quốc đang “không ổn định," khiến công ty gặp khó khăn hơn trong mọi hoạt động. Doanh số bán hàng của nhà phát triển bất động sản này đã sụt giảm kể từ năm ngoái. Vào tháng 2/2024, doanh số bán hàng theo hợp đồng của Country Garden đã giảm 85%, mức giảm hàng tháng lớn nhất trong ít nhất 7 năm. Họ kêu gọi các chủ nợ kiên nhẫn và nói thêm rằng công ty vẫn tiếp tục cung cấp các dự án nhà ở.

Theo hồ sơ được ghi lại, vào năm 2023, Country Garden và các liên doanh của họ đã bàn giao hơn 600.000 căn nhà ở, bao phủ 249 thành phố trên khắp đất nước Trung Quốc.

Một tập đoàn hàng đầu khác trong ngành bất động sản Trung Quốc là China Vanke cũng đang gặp khó khăn. Công ty có trụ sở tại Thâm Quyến, xếp thứ 2 về doanh số bán hàng năm ngoái, đã báo cáo lợi nhuận giảm 46% trong năm 2023.

Mới đây, Moody's đã hạ mức xếp hạng tín dụng của Vanke xuống mức "rác" (không đáng đầu tư), với lý do tình trạng thanh khoản của công ty ngày càng tồi tệ.

Truyền thông Trung Quốc ngay sau đó đưa tin rằng 12 ngân hàng lớn, bao gồm sáu ngân hàng lớn nhất thuộc sở hữu nhà nước, đang đàm phán để cung cấp một khoản vay khẩn cấp nhằm tránh đi theo “vết xe đổ” của Evergrande và Country Garden.

Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực khôi phục ngành bất động sản đang gặp khó khăn, điều này không chỉ làm suy yếu niềm tin của người mua nhà, doanh nghiệp và nhà đầu tư mà còn có nguy cơ tác động tiêu cực tới nền kinh tế nói chung.

Công ty xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings hồi tháng 3/2024 hạ dự báo về thị trường nhà ở Trung Quốc và hiện dự kiến doanh số bán nhà mới sẽ giảm 5-10% vào năm 2024." Fitch Ratings cho rằng sẽ là “thách thức” đối với Trung Quốc để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5% trong năm nay do cuộc khủng hoảng kéo dài của lĩnh vực bất động sản.

Các cơ quan quản lý Trung Quốc hiện đang thúc đẩy các ngân hàng đẩy nhanh việc phê duyệt các khoản vay mới cho các nhà kinh doanh bất động sản tư nhân đang thiếu tiền mặt, một nỗ lực nhằm vực dậy tâm lý người mua nhà.

Nỗ lực trên sử dụng cơ chế "danh sách trắng," biện pháp hỗ trợ mới nhất của Chính phủ Trung Quốc nhằm giảm bớt tình trạng siết chặt thanh khoản chưa từng có trong lĩnh vực bất động sản và thúc đẩy nhu cầu mua nhà, giữa lúc giá nhà mới tại Trung Quốc giảm tháng thứ 8 liên tiếp trong tháng 2/2024.

Hầu hết các ngân hàng nội địa hàng đầu Trung Quốc cho đến nay đều tránh xa việc tăng cường đáng kể mức độ tiếp cận tín dụng cho khu vực bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng bất động sản, bất chấp những cú hích liên tục từ Chính phủ Trung Quốc, làm tiêu tan hy vọng về sự hồi sinh của một ngành vốn đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Các nhà phân tích cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức nợ ngày càng tăng mạnh trong những năm gần đây của Trung Quốc.

Báo cáo của Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cảnh báo nợ toàn cầu trong ba tháng đầu năm 2024 đã đứng ở mức cao kỷ lục 315.000 tỷ USD.

Theo IIF, mức nợ trên chủ yếu được thúc đẩy bởi những thị trường mới nổi, nơi các khoản nợ đang tăng lên mức cao chưa từng có là trên 105.000 tỷ USD. Con số này cao hơn 55.000 tỷ USD so với một thập kỷ trước, trong đó Trung Quốc, Ấn Độ và Mexico ghi nhận mức tăng lớn nhất trong năm nay.

Chính quyền trung ương và địa phương của Trung Quốc đang đẩy mạnh các chính sách nhằm giải quyết tình trạng tồn kho nhà ở chưa bán. Các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thâm Quyến đã nới lỏng các hạn chế mua nhà, và một số nơi cho phép người mua nhà "đổi" sang nhà mới từ nhà cũ.

Dữ liệu từ các nguồn tư nhân cho thấy doanh số bán nhà trung bình hàng ngày của Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ lớn tháng Năm giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái, sau mức giảm 45% trong tháng 4/2024, cho thấy thách thức to lớn mà chính quyền phải đối mặt để thúc đẩy việc mua nhà./.

