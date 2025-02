Hà Nội: Bắt giữ đối tượng đổ xăng đốt nhà dân tại quận Hoàng Mai

Công an thành phố Hà Nội cho biết ngày 21/2, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Đức (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào ngày 19/2, Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, nhận được tin trình báo của anh R (sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) về việc vào khoảng 0 giờ 45 phút cùng ngày, một đối tượng điều khiển xe máy, cầm 1 chai xăng đổ vào cổng nhà anh và đốt, làm cháy một phần cánh cổng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Đức. Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Nguyễn Hữu Đức đã thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Công an quận Hoàng Mai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ, phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Trà Vinh: Tạm giữ hình sự đối tượng nhẫn tâm dùng xăng đốt mẹ ruột Trước đó, ngày 24/2/2025, đối tượng Dương Quốc Trung (sinh năm 2004, ở thành phố Trà Vinh) đã dùng xăng tưới lên người bà Nguyễn Ngọc Phương Lan (sinh năm 1980, là mẹ ruột của Trung) rồi châm lửa đốt.