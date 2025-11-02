Hà Nội chặn quảng cáo trên tủ điện để bảo đảm mỹ quan đô thị

Hầu hết các tủ điện, trạm biến áp đều gắn biển cảnh báo “Cấm lại gần, có điện, nguy hiểm chết người” hay “Nguy hiểm điện cao áp” nhằm nhắc nhở mọi người tránh xa khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên, khi những biển cảnh báo này bị che phủ bởi tờ quảng cáo, thông điệp cảnh báo mất tác dụng, khiến người dân xung quanh không nhận diện được mức độ rủi ro.

Giữa nhịp sống hiện đại của Thủ đô, không khó để bắt gặp những tấm tờ rơi, quảng cáo dịch vụ được dán chi chít trên cột điện, tủ điện, thậm chí cả trạm biến áp. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn điện, đe dọa trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng của người dân.

Thực tế cho thấy, để dán quảng cáo lên tủ điện, nhiều người đã bất chấp nguy hiểm, tiến lại gần các thiết bị điện, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây mất an toàn điện. Đây chính là mối hiểm họa tiềm ẩn mà nhiều người vô tình coi thường.

Không chỉ ảnh hưởng tới an toàn điện, tình trạng dán quảng cáo trái phép còn làm tăng khối lượng công việc cho cán bộ, công nhân ngành điện.

Ngoài nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống điện, họ phải thường xuyên bóc gỡ, làm sạch những tờ quảng cáo để khôi phục tính cảnh báo trên tủ điện, trạm biến áp.

Trước tình trạng trên, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt ra quân bóc xóa quảng cáo rao vặt trên các tủ điện, trạm biến áp, song hiện tượng này vẫn tái diễn.

Nguyên nhân là bởi các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya, vắng người để dán quảng cáo, khiến việc kiểm tra, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Theo anh Hoàng Đức Cảnh, cCông nhân Đội Quản lý điện phường Phú Lương, Công ty Điện lực Hà Đông cho biết các tờ rơi, quảng cáo không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân, đồng thời làm tăng nguy cơ mất an toàn điện.

Có khi cả đội phải đi từ sáng sớm, làm việc miệt mài nhiều giờ chỉ để làm sạch vài tuyến cột điện. Công việc nhìn qua đơn giản nhưng lại mất nhiều thời gian, tốn sức. Tuy vậy, Đội vẫn kiên trì vì sự an toàn của người dân và mỹ quan của thành phố.

Công nhân EVNHANOI thực hiện bóc xóa quảng cáo rao vặt tại trạm biến áp thuộc phường Hà Đông. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Để chấn chỉnh tình trạng này, Nhà nước đã ban hành những quy định xử phạt các hành vi nêu trên.

Cụ thể, hành vi dán quảng cáo không đúng quy định, như trên cột điện, tường nhà, hoặc các nơi công cộng có thể bị xử phạt hành chính. Mức phạt tiền dao động từ 1-2 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm.

Nếu là tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10 triệu - 20 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

Để khắc phục vấn đề này, ngoài nỗ lực từ phía ngành điện và các cơ quan chức năng, cần sự đồng hành của cộng đồng.

Các hộ kinh doanh, doanh nghiệp phải nâng cao ý thức, lựa chọn hình thức quảng cáo hợp pháp, phù hợp thay vì tận dụng tủ điện, trạm điện làm nơi dán rao vặt. Đồng thời, người dân cần chung tay giám sát, kịp thời phản ánh tới chính quyền địa phương khi phát hiện hành vi dán quảng cáo trái phép trên thiết bị điện.

Đây là cách thiết thực để mỗi người góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị và bảo vệ an toàn cho cộng đồng.

Mỹ quan đô thị không chỉ nằm ở những công trình khang trang, con đường sạch đẹp, mà còn được tạo nên từ những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt: một cột điện không bị bôi bẩn, một tủ điện không dán nhằng nhịt tờ rơi.

Mỗi người dân, mỗi hộ kinh doanh hãy bắt đầu từ việc “Không dán quảng cáo lên tủ điện” để cùng nhau xây dựng Thủ đô văn minh, an toàn và hiện đại./.

