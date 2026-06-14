Hà Nội: Chợ phiên kết nối các làng nghề với sáng tạo đương đại

Chiến dịch Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề Hà Nội, với hoạt động mở màn là Chợ phiên Kết duyên Sáng tạo do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) và Hanoi Grapevine phối hợp tổ chức trong hai ngày 13-14/6 tại Vincom Mega Mall Royal City, đã tạo dấu ấn với đông đảo người dân và du khách.

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, trường đại học và cộng đồng sáng tạo Thủ đô.

Không chỉ mang đến những trải nghiệm cho khách tham quan, chương trình còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái hợp tác giữa các làng nghề truyền thống với giới thiết kế, nghệ sỹ và doanh nghiệp sáng tạo.

Nơi gặp gỡ của nghệ nhân và nhà sáng tạo

Theo Ban tổ chức, Hà Nội hiện có khoảng 1.350 làng có nghề và hơn 300 làng nghề được công nhận. Nguồn tài nguyên văn hóa phong phú này được xem là nền tảng quan trọng để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, nhiều làng nghề đang đứng trước yêu cầu đổi mới sản phẩm, mở rộng thị trường và tiếp cận các xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Diễn ra trong hai ngày 13-14/6, Chợ phiên Kết duyên Sáng tạo được thiết kế như một không gian gặp gỡ và đồng sáng tạo, nơi các nghệ nhân, làng nghề giới thiệu kỹ thuật, chất liệu và sản phẩm đặc trưng; đồng thời tạo cơ hội để các nhà thiết kế, nghệ sỹ và doanh nghiệp tìm kiếm đối tác hợp tác phát triển sản phẩm.

Các bạn trẻ trải nghiệm workshop tại "Chợ phiên kết duyên sáng tạo". (Ảnh: Hà Linh/TTXVN phát)

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động “Mời Trầu & Giao Duyên”, nơi nghệ nhân và nhà thiết kế trực tiếp trao đổi về ý tưởng, chất liệu và nhu cầu hợp tác.

Bên cạnh đó, công chúng có cơ hội trải nghiệm các gian hàng thủ công, tham gia workshop thực hành, tìm hiểu quy trình chế tác truyền thống cũng như những dự án thiết kế lấy cảm hứng từ di sản Việt Nam.

Một nội dung đáng chú ý khác là tọa đàm “Tái tưởng tượng Quà lưu niệm Việt Nam”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực di sản, thiết kế, thủ công mỹ nghệ và công nghiệp văn hóa nhằm thảo luận về việc xây dựng các sản phẩm quà tặng mang bản sắc văn hóa Việt Nam nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu của thị trường đương đại.

Tại sự kiện, Ban tổ chức cũng công bố chương trình tuyển chọn các dự án đồng sáng tạo giữa nghệ nhân, làng nghề với các nhà thiết kế, nghệ sỹ. Dự kiến, 10 dự án có tính khả thi cao sẽ được lựa chọn để hỗ trợ kinh phí phát triển sản phẩm, tư vấn chuyên môn trong bốn tháng, đồng thời được kết nối thị trường và hỗ trợ truyền thông, quảng bá.

Theo các chuyên gia, việc kết nối tri thức nghề truyền thống với tư duy thiết kế hiện đại không chỉ tạo thêm giá trị cho sản phẩm thủ công mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa làng nghề trong đời sống đương đại, tạo động lực cho phát triển kinh tế sáng tạo của Thủ đô.

Chia sẻ tại Chợ phiên Kết duyên Sáng tạo, nghệ nhân Tạ Thu Hương, làng nón Chuông (Thanh Oai, Hà Nội) cho biết gia đình bà là đời thứ ba gắn bó với nghề làm nón. Theo bà Hương, nón làng Chuông đặc biệt ở chỗ mọi công đoạn đều được thực hiện thủ công, tỉ mỉ; từ khâu lựa chọn lá nón, mo nang đến làm vòng nón đều được thực hiện kỹ lưỡng để tạo nên sản phẩm bền đẹp, mang nét đặc trưng riêng.

Bà Thu Hương kỳ vọng, thông qua Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, các nhà thiết kế sẽ đồng hành cùng người dân làng nghề trong việc phát triển thêm nhiều mẫu mã mới, đa dạng hơn. Qua đó, làng nghề không chỉ giữ được giá trị cốt lõi mà còn có thêm cơ hội phát triển trong tương lai.

Theo bà Hương, bên cạnh phương thức bán hàng truyền thống, các làng nghề cũng mong muốn mở rộng kênh phân phối thông qua thương mại điện tử và kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm. Việc đón khách tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất được xem là hướng đi giúp làng nghề phát triển bền vững và tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

Nghệ nhân ưu tú Đặng Văn Tiên, làng nghề tò he Phượng Dực (Hà Nội) cho biết, ông đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao tính ứng dụng của sản phẩm nhưng vẫn giữ được bản sắc truyền thống.

Ông kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần quảng bá nghề tò he đến với nhiều khách hàng trẻ.“Trước đây, sản phẩm tò he chủ yếu là các hình tượng dân gian quen thuộc như con cò hay con giáp. Hiện nay, với sự hỗ trợ từ tư duy sáng tạo và công nghệ thiết kế, chúng tôi mong muốn có thêm nhiều mẫu mã mới phù hợp hơn với sở thích của trẻ em,” ông Tiên chia sẻ.

Đối với giới sáng tạo, Chợ phiên Kết duyên Sáng tạo cũng mở ra cơ hội hợp tác với các nghệ nhân. Họa sỹ trẻ Hà Thị Tố Nga cho rằng nghệ nhân chính là những “nghệ sỹ thầm lặng”, sở hữu kỹ năng chế tác tinh xảo và khả năng xử lý chất liệu truyền thống mà khó có công nghệ nào thay thế được.

Bày tỏ mong muốn được học hỏi và hợp tác với các nghệ nhân để góp phần gìn giữ nghề truyền thống, họa sỹ Hà Thị Tố Nga chia sẻ để thu hút công chúng, các làng nghề cũng cần tiếp thu văn hóa đương đại và tăng cường hợp tác với người trẻ. Những giá trị truyền thống khi được thể hiện bằng ngôn ngữ thiết kế mới sẽ có thêm cơ hội tiếp cận thị trường và công chúng.

Hướng tới hệ sinh thái sáng tạo bền vững

Khách nước ngoài thích thú với những chiếc mặt nạ thủ công tại "Chợ phiên kết duyên sáng tạo". (Ảnh: Hà Linh/TTXVN phát)

Ngoài Chợ phiên Kết duyên Sáng tạo, Chiến dịch Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề Hà Nội còn triển khai 3 hoạt động trọng tâm khác gồm: Trại sáng tác thiết kế liên ngành “Re: Craft - Làng nghề tái sinh” dành cho sinh viên các trường đại học; Cuộc thi sáng tạo dựa trên di sản “Theo bước cộng đồng” năm 2026 và Cuộc thi thiết kế trang sức Trân Bảo Việt Nam lấy cảm hứng từ di sản văn hóa vật thể và phi vật thể Việt Nam

.Nhân dịp khai mạc Chợ phiên Kết duyên Sáng tạo, Ban tổ chức cũng chính thức phát động chương trình “Open Call,” mời cộng đồng sáng tạo tham gia Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề nhằm xây dựng hệ sinh thái kết nối bền vững giữa nghệ nhân làng nghề, nhà thiết kế, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Theo Ban tổ chức, toàn bộ quá trình hợp tác được xây dựng trên các nguyên tắc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, chia sẻ lợi ích công bằng, chuyển giao tri thức bền vững và phát triển sản xuất có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, chương trình còn có nhiều hoạt động đồng hành của doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo nhằm lan tỏa, kết nối các nguồn lực sáng tạo của Thủ đô.

Theo Tiến sỹ, Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, mô hình Chợ phiên Kết duyên Sáng tạo là không gian kết nối, sẻ chia giữa nghệ nhân, làng nghề với cộng đồng sáng tạo, qua đó tạo động lực để các giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ và phát triển trong tương lai.

Đối với nhiều khách tham quan, đây là cơ hội để các nghệ nhân và những người làm sáng tạo đương đại gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Những giá trị truyền thống vì thế được tiếp cận dưới góc nhìn mới, gần gũi hơn với đời sống hôm nay.

Bạn Nguyễn Thiều Như Ngọc (Hà Nội) cho biết các workshop trong khuôn khổ sự kiện đã mang lại nhiều góc nhìn mới về văn hóa dân tộc. Đặc biệt, chương trình biểu diễn Xẩm giúp cô thay đổi cách nhìn về nghệ thuật truyền thống.

“Trước đây, mình nghĩ hát Xẩm là loại hình nghệ thuật khó tiếp cận. Nhưng khi được thưởng thức trong không gian này, mình thực sự bị cuốn hút bởi chiều sâu của từng lời ca, điệu nhạc. Khi tham quan các gian hàng thủ công, mình cũng cảm nhận rõ tâm huyết và tình yêu nghề của các nghệ nhân gửi gắm trong từng sản phẩm,” Ngọc chia sẻ.

Được triển khai trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và hiện thực hóa các cam kết của Thành phố Sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực Thủ công và Thiết kế, Chiến dịch Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề Hà Nội được các chuyên gia và nhà quản lý kỳ vọng sẽ góp phần hình thành cơ chế hợp tác bền vững giữa các chủ thể sáng tạo.

Qua đó, các giá trị thủ công truyền thống tiếp tục được phát huy trong đời sống đương đại, từng bước chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực cho sáng tạo và phát triển./.

'Điểm danh' 4 làng nghề ở Hà Nội thuộc Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo Bốn làng nghề của Hà Nội tham gia Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới là Làng nghề gốm sứ Bát Tràng, dệt lụa Vạn Phúc, khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ và điêu khắc, sơn mỹ nghệ Sơn Đồng.