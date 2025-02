Hà Nội duy trì, đảm bảo không bị gián đoạn cấp, đổi giấy phép lái xe

Ngày 19/2, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc phối hợp phục vụ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ sở đến Công an thành phố.

Theo đó, từ ngày 12/2 đến nay, đại diện công an thành phố (Phòng Cảnh sát giao thông) và sở giao thông vận tải (Phòng Quản lý phương tiện và người lái, Văn phòng sở) thường xuyên tổ chức khảo sát, trao đổi và thống nhất chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ sở giao thông vận tải đến công an thành phố.

Hiện tại, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy định, đảm bảo công tác không bị gián đoạn, ảnh hưởng đến người dân và tổ chức kinh doanh dịch vụ và chuẩn bị sẵn sàng các nội dung liên quan đến việc bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ sở đến công an thành phố đến khi có văn bản chính thức bàn giao.

Trong ngày 19/2, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục cấp, đổi giấy phép lái xe trong lúc chờ chuyển giao nhiệm vụ này cho Bộ Công an.

Theo đó, Cục Đường bộ đề nghị các sở giao thông vận tải có phương án tiếp nhận, xử lý hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế để việc tiếp nhận và ký giấy phép lái xe đã được tiếp nhận được diễn ra liên tục, không gián đoạn đến trước ngày có quy định về thời điểm chuyển giao nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền.

Sở giao thông vận tải phối hợp tổ chức chuẩn bị bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe và tổ chức tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cấp mới, đổi, cấp lại giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế phục vụ nhu cầu người dân là việc quan trọng nên đề nghị các sở quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 11/2, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải thống nhất chuẩn bị bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an, dự kiến trước ngày 19/2.

Tuy nhiên, đến ngày 19/2 việc chuyển giao nhiệm vụ chưa được tiến hành. Chiều 18/2, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết thông tin công an bắt đầu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe từ ngày 19/2 là chưa chính xác. Hiện, nhiệm vụ này tại địa phương vẫn do các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải phụ trách./.

