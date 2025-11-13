Hà Nội duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô

Chiều ngày 13/11, tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 27) Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT).

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 32.970 tỷ đồng; dự kiến loại hợp đồng PPP: Hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT), với quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư; thời gian dự kiến xây dựng công trình, hệ thống hạ tầng 2025-2026. Dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời đề xuất.

Phương thức thanh toán sơ bộ gồm 3 khu đất nghiên cứu có diện tích khoảng 723,3 ha thuộc xã Phù Đổng và Thuận An (Hà Nội).

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội thực hiện trên địa bàn các xã: Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (thành phố Hà Nội); phường Từ Sơn, phường Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh).

Theo quy mô dự kiến dự án, đoạn tuyến làm mới có chiều dài 7km, mặt cắt ngang B=120m. Điểm đầu kết nối với tuyến đường trên địa phận tỉnh Bắc Ninh tại vị trí tiếp giáp với địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh; điểm cuối tại vị trí nút giao với cao tốc Hà Nội-Hạ Long và cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên/Vành đai 3.

Đoạn tuyến đi trùng cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên/Vành đai 3 có chiều dài khoảng 6,55km, đầu tư mở rộng đảm bảo mặt cắt ngang B=120m. Điểm đầu tiếp nối Đoạn 1; điểm cuối tại nút giao với tuyến đường nối cầu Tứ Liên tại khu vực nút giao: đường dẫn cầu Tứ Liên, Vành đai 3 và cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.

Nhánh kết nối từ cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên/Vành đai 3 với đường dẫn cầu Tứ Liên xây dựng 2 nhánh kết nối phục vụ hướng rẽ trái trực tiếp từ Gia Bình về cầu Tứ Liên (cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên/Vành đai 3) và hướng rẽ phải từ cầu Tứ Liên về Gia Bình. Quy mô mỗi nhánh rẽ dự kiến 03 làn xe với bề rộng B=14m; chiều dài nhánh kết nối khoảng 2,5km.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội tạo thành trục kết nối bảo đảm ngắn nhất, hiện đại nhất, đẹp nhất, mở ra không gian phát triển mới để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, khai thác hiệu quả khu logistics hiện đại, thông minh, kết hợp thương mại điện tử, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Ngoài ra, dự án kết hợp với Sân bay Gia Bình, góp phần giảm tải cho sân bay Nội Bài, tăng cường kết nối của Thủ đô Hà Nội, trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, kinh tế giao dịch quốc tế của cả nước và đảm bảo hoạt động các chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đối ngoại quốc tế…/.

Đã chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho hơn 4000 hộ tại sân bay Gia Bình Các đơn vị đã ứng chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được khoảng 1.997,82 tỷ đồng cho khoảng 4.054 hộ dân tại 3 xã Gia Bình, Nhân Thắng, Lương Tài.