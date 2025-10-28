Hà Nội #tuyên dương #học sinh vô địch #Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia

Ngày 28/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25” với sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, Hà Nội có quy mô giáo dục rất lớn.

Được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, thời gian qua, giáo dục Thủ đô đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, có chuyển biến vượt bậc về chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn. Học sinh thành phố luôn khẳng định vị trí dẫn đầu trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế trong nhiều năm qua.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tặng Bằng Khen, phần thưởng cho học sinh. (Ảnh: Báo Tiền phong)

Những năm qua, học sinh thành phố đã tham gia và giành giải tại Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia nhưng thành tích vẫn chưa như mong muốn. Do đó, ngôi vị vô địch mà học sinh Trần Bùi Bảo Khánh giành được trong cuộc thi năm nay là niềm vinh dự, truyền cảm hứng cho học sinh Thủ đô.

Tại đây, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố quyết định khen thưởng của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ký quyết định tặng Bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân có thành tích trong Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25,” gồm Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội, nhà giáo Bùi Thị Thu Hà (giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Sinh Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam) và em Trần Bùi Bảo Khánh (lớp 12 chuyên Sinh Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam).

Ngoài Bằng khen, học sinh Trần Bùi Bảo Khánh còn được Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng thưởng 50 triệu đồng.

Chia sẻ cảm xúc sau khi giành ngôi vô địch Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25,” học sinh Trần Bùi Bảo Khánh gửi lời cảm ơn lãnh đạo thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các thầy cô giáo, người thân cũng như bạn bè.

Bảo Khánh cho biết kết quả này là niềm vui, vinh dự của bản thân và cũng là món quà tri ân mà em gửi tới những người luôn đồng hành, hỗ trợ để em vượt qua khó khăn, giành chiến thắng. Bảo Khánh hứa tiếp tục trau dồi, hoàn thiện bản thân và cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện.

Tại vòng chung kết Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25” năm 2025 diễn ra ngày 26/10, em Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam đã xuất sắc giành ngôi vô địch./.

Trần Bùi Bảo Khánh - Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 Với tổng điểm cao nhất (215 điểm), Trần Bùi Bảo Khánh, lớp 12 Sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, đã xuất sắc giành ngôi Vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2025.