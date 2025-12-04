Hà Nội: Yêu cầu chung cư HH Linh Đàm không được từ chối trông giữ xe điện

Liên quan đến thông tin Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm sẽ không nhận trông giữ xe máy, xe đạp điện từ năm 2026 khiến cư dân hoang mang, ngày 4/12, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt đã có công văn số 787/UBND - KTHTĐT gửi Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên; Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm, trong đó yêu cầu đơn vị này không được từ chối trông giữ xe điện theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 144 Luật Nhà ở năm 2023 (trừ trường hợp có yêu cầu chính thức của cơ quan có thẩm quyền).

Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt nhận được phản ánh của một số cư dân tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm về việc Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm thông báo tạm dừng tiếp nhận trông giữ mới xe máy điện, xe đạp điện từ ngày 01/12/2025 và ngừng hoàn toàn việc nhận trông giữ xe điện từ ngày 01/02/2026 tại tầng hầm các tòa nhà.

Về việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt Tạ Việt Dũng cho biết Ủy ban Nhân dân phường đã có công văn yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên; Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm không được từ chối trông giữ xe điện của cư dân.

Đồng thời lập phương án giải quyết để bố trí địa điểm trông giữ phương tiện xe điện của cư dân theo lộ trình tại Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Theo ông Tạ Việt Dũng: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội (Thực hiện điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15). Theo Nghị quyết, thành phố định hướng về biện pháp phát triển hạ tầng giao thông khuyến khích sử dụng các loại phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải (như xe điện thuần điện PEV hoặc BEV, xe điện dùng pin nhiên liệu thuần túy PFCEV hoặc PCEV, xe sử dụng nhiên liệu hy-drô...). Theo đó thời gian thực hiện Nghị quyết từ nay đến giai đoạn 2026-2030, số lượng xe điện của cư dân sẽ tăng lên đáng kể để thay thế dần xe chạy xăng, dầu.

Để thực hiện nghiêm Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và Luật Nhà ở năm 2023, Ủy ban Nhân dân phường đề nghị Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên (chủ đầu tư tổ hợp chung cư HH) và Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm (đơn vị đại diện chủ đầu tư thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư) tiếp tục trông giữ xe điện cho cư dân, đồng thời lập phương án giải quyết để bố trí địa điểm trông giữ phương tiện xe điện của cư dân theo lộ trình.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tăng cường lực lượng tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống, sự cố phát sinh trong quá trình trông giữ phương tiện tại tầng hầm tổ hợp chung cư HH Linh Đàm; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để đảm bảo hoạt động ổn định, đúng chức năng thiết kế khi có sự cố xảy ra.

Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt đề nghị Doanh nghiệp tư nhân số 1tỉnh Điện và Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm nghiêm túc thực hiện. Trường hợp Doanh nghiệp và Chi nhánh cố tình thực hiện không tiếp nhận xe đạp điện, xe máy điện, xe điện để xảy ra mất an ninh trật tự thì Doanh nghiệp và Chi nhánh hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo phản ánh của cư dân sinh sống tại khu HH Linh đàm, trước đó, Ban Quản lý khu tòa nhà HH Linh Đàm (thuộc Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm - đơn vị đại diện chủ đầu tư thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư) đã thông báo về việc tạm dừng và tiến tới ngừng hoàn toàn hoạt động tiếp nhận, trông giữ xe máy điện và xe đạp điện tại các tầng hầm.

Lý do đơn vị này đưa ra là số lượng xe điện gửi trong tầng hầm thời gian qua tăng nhanh, dẫn đến tình trạng quá tải, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Xe máy điện và xe đạp điện chạy bằng pin - bộ phận có nguy cơ phát sinh cháy nổ cao nếu chập điện, va chạm hoặc thao tác không đúng quy định.

Theo Ban Quản lý khu tòa nhà HH Linh Đàm, việc số lượng xe điện quá nhiều trong tầng hầm là không gian kín, nếu xảy ra sự cố, đám cháy lan nhanh, tạo nhiều khói độc và gây khó khăn trong thoát nạn, đe dọa đến tính mạng và tài sản cư dân.

Hiện số lượng phương tiện đã vượt khả năng chịu tải an toàn theo thiết kế tòa nhà. Ngoài ra, diện tích bãi xe thiết kế chỉ đủ đáp ứng số lượng phương tiện nhất định.

Thực tế hiện nay, xe máy đã vượt mức tiêu chuẩn thiết kế, việc tăng thêm xe máy điện và xe đạp điện sẽ ảnh hưởng đến lối đi, thoát hiểm và công tác vận hành chung.

Thông báo trên khiến cư dân sinh sống ở đây hoang mang và yêu cầu sớm có giải pháp đảm bảo nhu cầu gửi xe của người dân khi Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1 từ ngày 1/7/2026./.

