Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ nam sinh viên tử vong do bị cuốn trôi tại cống thoát nước

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan vụ nam sinh tử vong tại khu vực cống thoát nước ở phường Đông Ngạc; đồng thời khắc phục ngay những tồn tại được báo chí phản ánh.

Theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 18/9, các cơ quan báo chí đăng bài phản ánh việc người dân địa phương cho biết tuyến đường nơi xảy ra vụ việc thường xuyên ngập úng mỗi khi mưa, tiềm ẩn nguy hiểm; người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được sửa chữa, khắc phục.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có; đồng thời có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại. Kết quả thực hiện phải được báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trong ngày 20/9.

Các Sở Y tế, Nội vụ, Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc và các đơn vị liên quan được yêu cầu tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định; báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 17/9, người dân phát hiện một xe máy bị đổ gần miệng cống thoát nước tại khu vực cuối phố Viên, phường Đông Ngạc, trong thời điểm khu vực này bị ngập sau mưa lớn. Qua xác minh, phương tiện liên quan đến một nam sinh đang mất liên lạc. Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm tại hệ thống cống thoát nước và các khu vực liên quan.

Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 18/9, lực lượng tìm kiếm phát hiện một chiếc mũ bảo hiểm được cho là của nam sinh trong hệ thống cống. Đến 11 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam giới tại khu vực miệng cống cầu Mỏ, phố Viên. Nạn nhân sau đó được xác định là N.Đ.S., sinh năm 2008, quê Ninh Bình, sinh viên năm thứ nhất Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

Sau vụ việc, một số cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng ngập úng cũng như việc quản lý, duy trì hệ thống thoát nước tại khu vực xảy ra sự việc.

Nguyên nhân vụ việc, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và những nội dung báo chí phản ánh đang được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, làm rõ./.

Hà Nội: Tìm thấy thi thể nam sinh nghi bị nước cuốn xuống cống Lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam sinh Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ-Địa chất tại khu vực miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội.