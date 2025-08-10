Thế giới

Trung Đông

Hamas bày tỏ thiện chí sẵn sàng đàm phán ngừng bắn toàn diện

Theo tuyên bố chính thức, Hamas sẵn sàng thả toàn bộ con tin Israel, đảm bảo lệnh ngừng bắn và yêu cầu Israel rút quân khỏi Dải Gaza.

Các tòa nhà bị phá hủy do xung đột Hamas-Israel tại Khan Younis, Dải Gaza, ngày 17/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các tòa nhà bị phá hủy do xung đột Hamas-Israel tại Khan Younis, Dải Gaza, ngày 17/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hamas đã bày tỏ thiện chí sẵn sàng đạt được thỏa thuận ngừng bắn toàn diện với Israel tại Dải Gaza, đồng thời khẳng định đã thể hiện "mọi sự linh hoạt có thể" thông qua vai trò trung gian của Ai Cập và Qatar.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi Israel thông qua kế hoạch tái chiếm Gaza.

Theo tuyên bố chính thức, Hamas sẵn sàng thả toàn bộ con tin Israel, đảm bảo lệnh ngừng bắn và yêu cầu Israel rút quân khỏi Dải Gaza.

Báo The National của UAE dẫn nguồn tin cho biết các chi tiết của thỏa thuận ngừng bắn đang được thảo luận giữa Israel, Mỹ và các bên trung gian.

Tuy nhiên, Nội các Israel dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn kiên định với kế hoạch tái chiếm Gaza.

Kế hoạch này dự kiến sẽ buộc khoảng một triệu người phải di dời, đồng thời mở rộng các hoạt động quân sự vào thành phố Gaza.

Động thái của Israel đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

Một nhóm quốc gia Arab và Hồi giáo, bao gồm UAE, Saudi Arabia, Ai Cập, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ, đã ra tuyên bố chung lên án kế hoạch này là "sự leo thang nguy hiểm" và vi phạm luật pháp quốc tế.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên kế hoạch tổ chức phiên họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình.

Đồng thời, các nước Australia, Đức, Italy, New Zealand và Anh cũng đã cảnh báo về nguy cơ vi phạm luật nhân đạo quốc tế từ kế hoạch của Israel.

Văn phòng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại rằng quyết định của Israel sẽ dẫn đến thêm nhiều cuộc di tản cưỡng bức và thương vong.

Theo hãng thông tấn Wafa của Palestine, cuộc xung đột kể từ tháng 10/2023 đã khiến 61.639 người Palestine thiệt mạng./.

