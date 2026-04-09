Hàn Quốc: Đóng cửa trường học do chó sói xổng khỏi vườn thú

Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết ngày 8/4, một trường học ở thành phố Daejeon, cách thủ đô Seoul 150km về phía Nam đã phải đóng cửa do lo ngại về sự mất an toàn của các học sinh và giáo viên sau khi một con chó sói xổng khỏi vườn thú gần trường học này.

Con chó sói này nặng khoảng 30kg, đã bị xổng khỏi một vườn thú trong công viên giải trí ở thành phố Daejeon. Dù lực lượng chức năng và các nhân viên của vườn thú này đã tiến hành cuộc tìm kiếm quy mô lớn ở các khu vực xung quanh, song vẫn chưa tìm thấy con sói

Theo một quan chức thuộc Cơ quan Cứu hỏa thành phố Daejeon, hơn 300 người bao gồm lính cứu hỏa, cảnh sát và quân đội đang tham gia hoạt động tìm kiếm trên.

Quan chức này cho biết thêm trước khi trốn thoát, con sói này đã đào đất và làm hư hại hàng rào bảo vệ của vườn thú.

Trong khi đó, những hình ảnh do truyền thông địa phương Hàn Quốc công bố cho thấy con chó sói nói trên đang đi giữa đường./.

