Hàn Quốc: Nổ tại căn cứ quân sự, ít nhất 8 binh sỹ bị thương

Theo hãng tin Yonhap, ngày 10/9, ít nhất 8 binh sỹ Hàn Quốc đã bị thương sau vụ nổ xảy ra tại đơn vị pháo binh ở thành phố Paju, Tây Bắc nước này.

Giới chức Hàn Quốc cho biết trong số những binh sỹ bị thương có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ nổ xảy ra trong khuôn khổ cuộc tập trận pháo binh tại đơn vị này nhưng không có đạn thật.

Theo thông tin ban đầu, một quả đạn pháo được dùng để tạo hiệu ứng âm thanh được cho là đã phát nổ trong cuộc tập trận.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ./.

