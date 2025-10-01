Hiểm họa sạt lở rình rập và cuộc đua giải cứu người dân vùng thiên tai

Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại hồ Hóc Cua (thôn Cua Chu); khu vực xóm Xẩm, thôn 9; thôn 1 và thôn 6 tại địa bàn xã Suối Hai và thôn Yên Sơn và thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì đe dọa an toàn của nhiều hộ dân, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả./.
Lào Cai: Sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông đi Mù Cang Chải
Do mưa lớn kéo dài, khu vực đèo Khau Phạ, xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai bị sạt lở nghiêm trọng làm chia cắt giao thông từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải và Than Uyên (Lai Châu).