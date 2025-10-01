Môi trường

Hiểm họa sạt lở rình rập và cuộc đua giải cứu người dân vùng thiên tai

Hàng loạt điểm sạt lở, nứt toác đang đẩy người dân tại xã Suối Hai và xã Ba Vì (Hà Nội) vào tình thế hết sức nguy hiểm khi chỉ một trận mưa lớn có thể kích hoạt thảm họa, đe dọa tính mạng và tài sản.

Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại hồ Hóc Cua (thôn Cua Chu); khu vực xóm Xẩm, thôn 9; thôn 1 và thôn 6 tại địa bàn xã Suối Hai và thôn Yên Sơn và thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì đe dọa an toàn của nhiều hộ dân, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả./.

