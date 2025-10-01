Nghệ An: Tuyến đường độc đạo đi cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tê liệt vì sạt lở

Sáng 1/10, tuyến Quốc lộ 7A, con đường độc đạo nối trung tâm tỉnh Nghệ An với Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tiếp tục bị tê liệt do ảnh hưởng của mưa lớn và sạt lở đất nghiêm trọng.

Đây là tuyến giao thông chiến lược phục vụ vận chuyển hàng hóa, giao thương biên giới và đi lại của người dân vùng Tây Nghệ An.

Theo ghi nhận, nhiều điểm sạt lở taluy âm, đã ăn sâu vào lòng đường, đặc biệt tại các đoạn qua xã Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương và Mường Xén.

Một số vị trí hình thành kiểu “hàm ếch," tiềm ẩn nguy cơ mất toàn bộ mặt đường. Đất đá từ sườn núi tràn xuống, chắn ngang mặt đường, khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Nước sông Nậm Mộ, sông Lam vẫn chảy xiết, làm tăng nguy cơ sạt lở tiếp diễn. Hàng trăm xe tải chở hàng hóa, nhu yếu phẩm nối đuôi nhau hàng kilomet, buộc phải dừng lại giữa đường, chờ thông tuyến. Tình trạng tắc đường đã kéo dài suốt 2 ngày 2 đêm, khiến khu vực này gần như bị cô lập hoàn toàn.

Đáng chú ý, nhiều điểm sạt lở từ đợt mưa lũ cuối tháng 7 vẫn chưa được khắc phục triệt để, nay tiếp tục bị kích hoạt bởi hoàn lưu bão số 10. Chính quyền địa phương đang huy động máy móc, nhân lực để xử lý khẩn cấp, song thời tiết bất ổn và địa hình hiểm trở khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Hiện, các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương và người dân đang khẩn trương huy động máy móc, nhân lực để xử lý điểm sạt lở, nỗ lực thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, thời tiết bất ổn và địa hình hiểm trở khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn./.

Nghệ An vẫn còn nhiều tuyến đường huyết mạch bị chia cắt giao thông Tại các địa phương miền núi của tỉnh Nghệ An, mưa lớn kéo theo tình trạng sạt lở đất có diễn biến nghiêm trọng; nhiều tuyến đường huyết mạch bị chia cắt do sạt lở và hàng trăm cây xanh gãy đổ.