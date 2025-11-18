Hiểu thế nào cho đúng về quy định sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ôtô?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, từ ngày 1/1/2026, ôtô cá nhân phải có thiết bị an toàn khi chở trẻ em.

Điều 6 Nghị định này quy định phạt từ 800.000-1 triệu đồng với tài xế chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên ôtô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại ôtô chỉ có một hàng ghế), hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định.

Chỉ còn hơn một tháng nữa quy định trên có hiệu lực thi hành. Sau khi thông tin này được đăng tải, đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người dân.

Tuy nhiên nhiều người vẫn thắc mắc, thiết bị an toàn cho trẻ em gồm những gì và có quy chuẩn như thế nào?

Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết người dân có thể sử dụng đai trẻ em, ghế trẻ em hoặc đệm trẻ em trên ôtô phù hợp với điều kiện của trẻ, của gia đình và phù hợp với điều kiện sử dụng trên ôtô.

Các thiết bị này đều có tác dụng tương tự như những thiết bị an toàn để phòng ngừa khi sự cố xảy ra.

"Việc quy định trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên ôtô phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp là để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho chính con em của các lái xe, các bậc phụ huynh. Bởi vậy, việc này là hết sức cần thiết, các cơ quan chức năng cũng đã nghiên cứu từ trước", đại diện Cục Cảnh sát Giao thông chia sẻ.

Về lộ trình thực hiện quy định nêu trên, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết việc khuyến cáo, khuyến khích người dân sử dụng ghế trẻ em trên ô tô này không phải vừa mới thực hiện, mà đã có từ cách đây nhiều năm về trước và nhiều lái xe đã mua và cho con em mình sử dụng.

Để phù hợp với luật pháp quốc tế về giao thông mà Việt Nam đã gia nhập là Công ước Viên, khuyến cáo của Liên hợp quốc về an toàn giao thông..., Việt Nam đã luật hóa quy định nêu trên để bảo vệ trẻ em, bảo vệ đối tượng yếu thế, bởi đây là nhóm đối tượng không thể tự bảo vệ mình mà cần có bố mẹ, người lớn. Khi bố mẹ không bảo vệ được các con thì sẽ cần tới luật pháp.

Cũng theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, cơ quan chức năng đã đưa lộ trình tới ngày 1/1/2026 mới áp dụng biện pháp xử phạt.

Ngoài ra, các quy định, quy chuẩn về thiết bị an toàn ghế trẻ em cũng đã có theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT.

Giải thích việc trẻ dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35m phải dùng ghế trẻ em và phải có thiết bị an toàn, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết khi trẻ dưới 1,35m, việc sử dụng dây đai an toàn theo xe sẽ không đảm bảo an toàn khi có va chạm xảy ra, bởi với chiều cao đó của trẻ, dây đai an toàn chỉ kéo tới phần đầu , cổ không phù hợp với trẻ, không đảm bảo độ an toàn của dây với trẻ.

Về độ tuổi, tầm trên 10 tuổi trẻ có thể tiếp thu, nghe lời bố mẹ, người lớn. Còn độ tuổi dưới 10 là tầm tuổi trẻ còn đang nghịch ngợm, cần sự giám sát của người lớn.

Đã có rất nhiều nghiên cứu theo quy chuẩn quốc tế được đưa ra, sau đó cơ quan chức năng mới áp dụng vào luật và việc này rất thực tế. “Nhiều khi người dân cứ nghĩ rằng ôm trẻ vào lòng là an toàn, nhưng không phải thế. Khi xảy ra va chạm, đứa trẻ có thể bị văng ra, gây chấn thương. Hay chỉ cần tài xế phanh gấp, đứa trẻ cũng có thể bị dúi người ra phía trước gây nguy hiểm,” vị đại diện Cục Cảnh sát Giao thông nói.

Cũng theo vị này, trẻ em là đối tượng không tự bảo vệ an toàn cho chính bản thân. Vì vậy, trẻ em rất cần những người lớn có trách nhiệm và luật pháp được đưa ra để bảo vệ cho trẻ em - những đối tượng yếu thế. Người dân cần tuân thủ, chấp hành pháp luật về giao thông.

Tiết 1.3.1 tiểu mục 1.3 Mục 1 Quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT giải thích: Thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ôtô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm, hoặc ôtô giảm tốc độ đột ngột bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

Thiết bị an toàn cho trẻ em bao gồm: Hệ thống ghế trẻ em CRS là tổ hợp các bộ phận bao gồm ghế, dây đai, khóa an toàn, thiết bị điều chỉnh và các phụ kiện khác như nôi, tấm chắn va chạm; có khả năng lắp đặt chắc chắn lên ôtô.

Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS, gồm hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX toàn diện, hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX "dành cho xe đặc biệt."

Tại tiểu mục 2.1 Mục 2 Quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT quy định chung đối với thiết bị an toàn cho trẻ em như sau: Thiết bị an toàn cho trẻ em phải phù hợp để lắp đặt lên ôtô. Không có cạnh sắc hoặc phần nhô gây hư hại quần áo người ngồi trong xe ôtô, hư hại vỏ bọc ghế ôtô.

Các bộ phận cứng của thiết bị an toàn cho trẻ em không lộ các cạnh sắc làm mòn dây đai tại các vị trí tiếp xúc với dây đai. Không thể tháo các bộ phận của thiết bị an toàn cho trẻ em hoặc không thể tháo nếu không sử dụng các dụng cụ chuyên dụng.

Bất kỳ thành phần nào có thiết kế để tháo rời được nhằm bảo dưỡng hoặc điều chỉnh phải đảm bảo tránh nguy cơ lắp đặt sai và sử dụng không đúng cách./.

Thiết bị an toàn cho trẻ em trên ôtô: Cần sử dụng sản phẩm đạt chuẩn Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Việt Cường cho rằng, với trẻ em từ 2-6 tuổi, nên dùng ghế cho trẻ em, đây là loại phổ biến nhất, do đây là lứa tuổi mà trẻ em bắt đầu đi lại tích cực cùng với gia đình.