Hoàn trả hơn 37 tỷ đồng học phí thu không đúng quy định tại Đại học Thủ Dầu Một

Kiểm toán Nhà nước đã công bố kết luận kiểm toán giai đoạn 2015-2021 tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, xác định đơn vị thu không đúng quy định hơn 37 tỷ đồng trong hai năm học 2020-2021 và 2021-2022.

Trường Đại học Thủ Dầu Một. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ngày 1/11, Trường Đại học Thủ Dầu Một (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đã triển khai việc hoàn trả học phí đối với sinh viên hệ đào tạo trình độ đại học trong hai năm học 2021-2022 và 2022-2023.

Sinh viên đang theo học sẽ được trừ khoản hoàn trả vào học phí năm học 2025-2026.

Đối với sinh viên đã tốt nghiệp, nghỉ học hoặc tạm dừng học, trường sẽ chi trả trực tiếp sau khi người học hoàn tất các khoản nợ (nếu có) và cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, gồm căn cước công dân, số tài khoản và tên ngân hàng.

Nhà trường cũng lưu ý số tài khoản phải là của sinh viên, đang còn sử dụng, không chấp nhận tài khoản mượn.

Thời hạn cập nhật thông tin đến hết ngày 30/11/2025. Sau thời điểm này, trường sẽ không giải quyết hoàn trả đối với trường hợp không cung cấp đúng, đủ thông tin theo hướng dẫn.

Số tiền không thể chi trả sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Nhà trường sẽ đối chiếu dữ liệu và thực hiện chi trả chậm nhất trước ngày 15/12/2025.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã công bố kết luận kiểm toán giai đoạn 2015-2021 tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, xác định đơn vị thu không đúng quy định hơn 37 tỷ đồng trong hai năm học 2020-2021 và 2021-2022. Sau khi có kết luận, trường đã nộp toàn bộ số tiền vào ngân sách.

Lý giải việc thu sai và hoàn trả, đại diện Trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết thời điểm thu học phí, đơn vị chưa thực hiện tự chủ, vẫn nhận ngân sách hỗ trợ. Giai đoạn chuyển tiếp sang tự chủ tài chính khiến phát sinh chênh lệch.

Sau khi nộp ngân sách theo kết luận kiểm toán, trường tiếp tục thực hiện các bước hoàn trả cho sinh viên theo quy định.

Trong đợt đầu, trường đã hoàn tất thủ tục và chuyển hơn 21 tỷ đồng cho trên 10.000 sinh viên.

Theo đại diện lãnh đạo nhà trường, việc hoàn trả kéo dài do phải rà soát danh sách, xác minh tài khoản sinh viên và thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của Nhà nước./.

